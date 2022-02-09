中山大學新設國際金融研究學院 與22金融機構產學合作

中山大學去年底申設國家重點領域「國際金融研究學院」，今獲教育部核准通過。中山大學表示，國際金融研究學院與全台22家金融機構產學合作，先期將設立「國際資產管理研究所」，開設「永續金融」及「數位金融」微學程模組，學生可以跨不同領域選修，未來將陸續成立永續金融及數位金融兩個學位學程。預計今年3月底受理報名，4月考試，6月正式上課。

中山大學指出，國際資產管理研究所招收對象為金融界中級主管、政府監理機關及科技產業上下中游等專業人士，有3年以上相關業界資歷及多益850以上者；全程以全英語授課，課程規畫藉由探討商業模式創新實作進行，建構更多元的金融領域專業知能及實作經驗。中山每年將提供約200萬元獎學金，擇優提供學生至國際大學學習機會，如美國紐約大學、英國倫敦政經學院、倫敦商學院及新加坡國立大學等。

「配合國家政策，中山大學將打造一支堅強的國際金融國家隊！」校長鄭英耀說，面對金融科技的衝擊與國際金融自由化的浪潮，高階國際金融人才需求大幅增加。國際金融研究學院透過以「國際資產管理」為核心，加上「永續金融」及「數位金融」的課程設計，落實學用合一，實踐創新商業模式，強化全球視野，培育具備國際移動能力、高階金融商品開發設計及國際資產管理的人才。

中山大學副校長蔡秀芬表示，國際金融研究學院透過延攬具高階金融、華爾街避險基金、IMF金融國際組織監管業務等實戰經驗的國際師資，課程設計以國際資產管理人才的關鍵職能為核心，聚焦於金融創新發展觀念及實作。並設計貫穿兩年的商業模式創新實作課程，讓學生透過實作，摸索定義企業痛點，研究並解決產業界與金融業界所面臨的商業模式創新問題。