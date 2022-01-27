元智大學新舊校長監交 新校長最想做這件事

桃園元智大學校長吳志揚任期期滿，新任校長經遴選委員會遴選，今下午於元智六館有庠廳在董事會董事長徐旭東監交下，交棒給前台灣科技大學副校長的廖慶榮，廖慶榮表示，在任內會努力的將元智大學的聲譽再提升，讓元智成為更多企業愛用的人才。

廖慶榮擁有美國賓州州立大學工業工程博士學位，之後任教於台科大，期間歷任副校長、研發長、管理學院院長等職務，具備學術行政資歷，也曾三度榮獲科技部傑出研究獎及教育部師鐸獎殊榮。在擔任台科大校長8年任內，治校績效卓越，舉凡該校的教研水準、國際排名及聲望、經營績效評比之多個面向，皆獲外界極高的肯定。

廖慶榮指出，元智創校33年來，歷任校長的用心經營、董事會的無私奉獻與全力支持，及全體師生的努力耕耘下，推動多項具特色的前導性高等教育創新作為，廣受各界肯定，並已建立很好的名聲，目前學校積極籌設醫護學院，朝全方位的綜合大學發展，正是再次提升與發展的契機。

廖慶榮表示，期望自己任內能做到，培育符合新時代的優質人才、延攬及留任優秀師資、建構國際化校園、與遠東集團充分合作並加強校友間的互動，來讓元智大學更上一層樓。

吳志揚指出，擔任校長這些年，感謝校方同仁的支持跟著他南征北討，為了元智不斷耕耘，祝福元智在新任校長廖慶榮帶領下能有新氣象。