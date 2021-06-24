北極海冰融化跟海浪有關？國旗浮球前進北極第一手觀測

近年來北極海冰融化快速，科學家研判海浪可能是關鍵因素之一，中央大學地球科學院為印證相關理論，日前將8顆印有中華民國國旗，由水文與海洋科學研究所自主研發的微型海洋浮球運往北極測站，跟著大西洋暖流投放，展開台灣前所未有的第一手觀測。

這項國內首次的地球科學探索北極陸海域先導計畫，由中央大學、波蘭哥白尼大學和國家海洋研究院三方合作。中央大學水文與海洋科學研究所教授錢樺指出，科學家近年研究發現，北極海冰融化快速，海浪似乎扮演關鍵角色。

他解釋因波浪的能量與波高的平方成正比，當海浪破碎時，巨大能量釋放出來，浪花混合空氣產生的力量會將冰緣與浮冰打碎，分解成更小體積的冰塊，就可能加速北極冰的溶解。

錢樺說，北極海對台灣人而言，雖然遙遠陌生，卻攸關台灣未來，北冰洋融冰危機可能會化為轉機，開拓出「北方航道」，開通後台灣的地理位置上因具極高的競爭性，有機會為台灣藍色海洋經濟帶來一線生機。

由中大水文與海洋科學研究所自主研發的海洋浮球，直徑約60公分，外觀狀似飛碟，預計橫跨半個地球，運往靠近北極的Svalbard群島測站，計畫在9月海冰面積融至最小時展開觀測，並透過衛星傳輸，即時將資料回傳至中央大學進行分析研究。 中央大學地球科學院將自行研發、8顆印有中華民國國旗的微型海洋浮球，運往北極測站，展開台灣前所未有的第一手觀測。圖／中央大學提供

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