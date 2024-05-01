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及人中學更名案 新北：113學年仍須以原校名招生

中央社／ 新北1日電

新北市私立及人中學申請改名案，市府教育局今天表示，已完成第1次審查，5月下旬將審議所補正的資料；最快112學年度完成改名程序，也就是113學年度仍須以及人中學招生。

及人中學向教育局申請改名未獲准，就在校門口燈箱掛上新校名，教育局今天表示，獲悉後，4月22日即要求改善。校方後來將壓克力燈箱的「新北市中信高級中學（及人中學更名籌備中）」字樣，將看板反裝遮蔽，但仍保留「中信國際學校」等字樣。

教育局今天告訴中央社記者，因學校看板仍有未核准之「中信國際學校」字樣，4月26日依私立學校法，罰校方新台幣30萬元，並限期5月3日前全部撤除，屆時將前往勘查，否則，將按次處罰至撤除字樣為止。

至於審查進度，教育局官員回應記者詢問表示，今年3月21日收受校方申請更名，並於4月25日完成第1次審查，但仍有部分文件與程序須補正，目前與學校溝通處理中。

教育局說，預計5月下旬召開私校諮詢會討論，如果資料審議完備，預計於112學年度（今年7月底）完成相關程序。也就是說，113學年度（今年8月）學校仍須以私立及人中學招生。

至於目前學校官網以「（新北市私立中信高級中學更名籌備中）」的字樣，附註在校名後，教育局說，這是作為預告行為，並未違規。但學校對外招生時，應使用許可立案的新北市私立及人中學名稱。

中信 教育局

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