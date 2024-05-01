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義民高中彩繪杯墊義賣獲響應 盼愛心助花蓮重建

中央社／ 新竹縣1日電

新竹縣義民高中師生日前發起「看見花蓮之美」彩繪杯墊及祈福御守義賣活動獲響應，校方今天表示，已將義賣所得捐至0403花蓮震災募款專案，盼讓愛心深入花蓮，為社會盡心力。

義民高中日前邀請德國、哥倫比亞、法國、芬蘭、印度、馬來西亞、印尼、越南等外籍學生齊聚校園，與義民高中學生共同彩繪杯墊，發起杯墊義賣募款活動獲地方熱烈迴響。

義民高中學生呂佳諠、陳又瑄接受中央社記者訪問說，學校邀請外籍生到校交流，也為花蓮震災義賣活動一起創作彩繪杯墊，後續大家會再親手打造畫上御守為花蓮祈福。

義民高中國際事務組長呂心茹告訴中央社記者，有同學賴家瑩等人發揮巧思彩繪南濱公園月光海、清水斷崖日出等花蓮景色，展現地方原住民文化特色，讓杯墊與祈福御守更添特色。透過義賣活動的發起，也成為學生實踐品格教育的重要平台，讓學生們學習到關愛和奉獻的精神。

義民高中董事長潘鵬仁表示，師生發起「看見花蓮之美」愛心彩繪活動，關心花蓮受災民眾，他也響應孩子的暖心主動認購彩繪杯墊等，讓孩子能完成想幫助花蓮的願望。

校長陳衍財說，透過這次活動讓學生了解社會責任的重要，目前已將義賣所得捐款至衛福部轄下的公設財團法人賑災基金會開辦的0403花蓮震災募款專案，盼以支援賑災重建工作。

彩繪 義賣 花蓮

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