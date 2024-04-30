山林溪水間相褒歌迴響 石碇高中唱出「心」聲音

若問路人對「石碇」的感覺，恐怕大概就是「好像很遠啊」、「很山裡」、「交通不方便」，就是因為聽過這些微妙的回答，讓石碇高中的歷史老師邱慧貞重新開啟「石碇探險家」多元選修課程，去形塑「石碇」是個甚麼樣的地方。音樂老師陳依婷則帶入傳統石碇相褒歌，讓學生理解七字歌謠的巧妙，讓石碇學生創造自己的相褒歌進而拍攝MV表達自己的心聲。

石碇探險家課程以石碇的產業鏈出發，歷史老師邱慧貞以人文角度從大青藍染到石碇位處交通樞紐黃金地段、從採茶礦業小上海的繁榮到今日人口零落的山城，透過古道走讀、老街參訪由古說到今，讓學生更加體會石碇的美麗與哀愁。

結合地理老師周佳賢地理踏查，帶學生一訪昔日在學校山腳下的景美溪渡船口，去遙想往日舟船交錯的景象與今日舟船不進的原因。音樂老師陳依婷則帶入傳統石碇相褒歌，讓學生理解七字歌謠的巧妙，讓石碇學生創造自己的相褒歌進而拍攝MV表達自己的心聲。

在課程中，學生以藍染設計自己的圖樣、染出自己的色彩、透過繪製地圖去留下與介紹自己行走過的痕跡、繪製石碇美好的一刻製成明信片參加交換明信片與外國人分享石碇的美麗，最後設計出觀光文案與伴手禮，試著去思考石碇未來的發展與走向。

參與過課程的學生朱薇安表示，在踏上這門課之前，對石碇的印象就是好山好水好無聊。但實際去走讀課程，才發現原來石碇有這麼多不為人知的小秘境，課程中透過編歌、實際踏查、網路資料查詢以及手繪地圖，最後小組分工製作了一套石碇一日遊的行程，甚至還自己動手製作伴手禮。真的是一門很有趣的課程呢!

李恩妤也說，這門選修課大概是我最認真投入學習的課了，老師們很認真的帶我們了解石碇這個地方的特色、地理、人文到實際行動探索石碇景點了解石碇歷史背景等等都是別的課不曾有的，只能說收穫滿滿。

石碇高中校長許欣霖表示，透過深入的課程設計加上走讀參訪的實察，學生可以走出學校去認識他周遭的環境、體會地方的美麗，這樣他才能對這塊土地有深刻的認同與繫絆，教育不是只有升學，更有對地方情感的維繫與傳承。相信未來石碇探險家這個課程還會再與石碇高中的學生一起去探索石碇美麗、有趣的地方。