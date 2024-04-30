更名中信尚未核定 及人高中悄掛新牌 不改最重罰百萬

新北新店區私立及人高中是當地老牌私立完全中學，因少子化衝擊、財務狀況不佳，2018年董事會易主，改由中信銀行經營，今年3月申請更名「中信國際學校財團法人新北市中信高級中等學校」，教育局審查尚未通過，校方卻悄悄將新校名掛上，引發議論。

教育局表示，22日已函請該校限期改善，屆期未改善最高可開罰100萬，或處行為人、負責人最高150萬元罰鍰，並限期命其停辦。

及人中學過去財務狀況不佳，曾發生董事會挪用學生課後輔導費、小學學生保額金，收取書籍、參考書及營養午餐回扣等，掏空校產6.7億。學校一度決議合併給莊敬高職，數年前董事會易主後，由中信銀行經營，去年底成立籌備處，打算轉型為國際學校，開設從幼兒園至高中部的國際教育課程，輔導學生畢業升學海外大學，因此申請更名為「中信國際學校財團法人新北市中信高級中等學校」，簡稱中信高中。

經營團隊將複製台南市中信國際實驗教育機構經驗，提供學生在音樂、藝術、運動等領域發展。中信金融管理學院教授們撰寫課程計畫，送至教育局申請，局內評估國際化課程內容、師資不夠明確，不希望以國際學校名義「掛羊頭賣狗肉」，要求校方修改計畫，不料校方卻先悄悄將新校名掛上，為5月國中會考招生偷跑。

校長謝惠玟說，一切依照教育局的指導，招牌會盡快摘下，盼今年通過申請，來年能用中信高中名稱招生。

教育局說，及人高中3月申請法人以及學校名稱變更，目前正進行審查程序中，尚未核定更名，113學年度仍要以私立及人高級中學名稱招生。