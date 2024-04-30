聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東縣3所國小 113學年度停辦

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣教育處昨天宣布，教審會決議通過舊寮國小、凌雲國小、僑智國小於113學年度停辦。圖為舊寮國小。記者劉星君／攝影
屏東縣教育處昨天宣布，教審會決議通過舊寮國小、凌雲國小、僑智國小於113學年度停辦。圖為舊寮國小。記者劉星君／攝影

屏東縣府今年度啟動裁併校，4月22日召開教育審議會歷時5小時審議，教育處昨公布決議結果，113學年度裁併屏東市凌雲國小、高樹鄉舊寮國小及內埔鄉僑智國小。啟動裁併校程序，會保障學生就學權、老師工作權。屏東縣近5年共裁併9所國小分校分班、1所裁併為分校，屏東縣國小共160所、15所分校。

教育處表示，審議決議學校停辦通過，附帶決議須保障學生受教權、教職員工工作權、交通接送安全性、學區調整符合家長期待、校園活化納地方意見、及教育資源仍需專用於學校及學生等保障。

教育處指出，教審會經提案說明、機關報告、審查決議等程序，最終考量為促進學生群性發展、增進同儕互動及集中教育資源，決議3校停辦，過程平和。

教育處表示，縣府規畫配套措施，協助學童轉學至希望的學校就讀，包括交通費、營養午餐費、保險費、代收代辦費等，原學區學童享補助至國小畢業。校舍空間會徵詢地方做活化。

屏東縣家長協會理事長王崑宗說，重視弱勢學生接送，老師就業權、學生安置，不要受政治因素影響，教育歸教育。

舊寮國小裁併地方反彈聲浪大，菜寮村長蕭惠眞說，持續抗爭。縣議員王景山認為，要與地方溝通，如何安置、交通接駁，學校用途都要說清楚。縣議員梁育慈說，學生權益要擺在第一。

併校 屏東縣 議員

延伸閱讀

屏東縣新埤鄉長潘和源因案收押停職 縣府派代理鄉長

屏縣教育處今宣布 113學年起凌雲、僑智、舊寮三所國小停辦

新北優奇黑胡椒檢出蘇丹紅 屏縣某食品公司中鏢「進貨5包均自用」

國中小「多元展能市長獎」被沒收？ 基市府：評選方式待討論

相關新聞

屏東縣3所國小 113學年度停辦

屏東縣府今年度啟動裁併校，4月22日召開教育審議會歷時5小時審議，教育處昨公布決議結果，113學年度裁併屏東市凌雲國小、...

竹北高中將改隸陽明交大附中 2校簽合作備忘錄

國立竹北高中接受陽明交大邀請改隸為陽明交大附中，2校校長今天正式簽訂改隸附中合作備忘錄，將把合作備忘錄及改隸評估報告行文...

屏縣教育處今宣布 113學年起凌雲、僑智、舊寮三所國小停辦

屏東縣府今年度啟動裁併校，4月22日歷時5小時教育審議會審議，屏縣府教育處今公布審議結果，113學年度起裁併屏東市凌雲國...

七寶媽挨轟歧視 韓璟：我唸過資源班 那才是正常教育該有樣貌

前立委鄭運鵬助理、網紅視網膜經紀人韓璟，昨晚也透過臉書自曝：「我就是唸過資源班的人」，並直言在那一至兩個月相當短暫的學習期間，對她來說「是非常舒服的一段經歷」，她並認為，那才是正常教育該有的樣貌。

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

更名中信尚未核定 及人高中悄掛新牌 不改最重罰百萬

新北新店區私立及人高中是當地老牌私立完全中學，因少子化衝擊、財務狀況不佳，2018年董事會易主，改由中信銀行經營，今年3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。