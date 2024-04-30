屏東縣3所國小 113學年度停辦

屏東縣府今年度啟動裁併校，4月22日召開教育審議會歷時5小時審議，教育處昨公布決議結果，113學年度裁併屏東市凌雲國小、高樹鄉舊寮國小及內埔鄉僑智國小。啟動裁併校程序，會保障學生就學權、老師工作權。屏東縣近5年共裁併9所國小分校分班、1所裁併為分校，屏東縣國小共160所、15所分校。

教育處表示，審議決議學校停辦通過，附帶決議須保障學生受教權、教職員工工作權、交通接送安全性、學區調整符合家長期待、校園活化納地方意見、及教育資源仍需專用於學校及學生等保障。

教育處指出，教審會經提案說明、機關報告、審查決議等程序，最終考量為促進學生群性發展、增進同儕互動及集中教育資源，決議3校停辦，過程平和。

教育處表示，縣府規畫配套措施，協助學童轉學至希望的學校就讀，包括交通費、營養午餐費、保險費、代收代辦費等，原學區學童享補助至國小畢業。校舍空間會徵詢地方做活化。

屏東縣家長協會理事長王崑宗說，重視弱勢學生接送，老師就業權、學生安置，不要受政治因素影響，教育歸教育。

舊寮國小裁併地方反彈聲浪大，菜寮村長蕭惠眞說，持續抗爭。縣議員王景山認為，要與地方溝通，如何安置、交通接駁，學校用途都要說清楚。縣議員梁育慈說，學生權益要擺在第一。