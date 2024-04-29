陽明交大竹北校區擁古蹟群 縣立實驗高中另覓他處

國立陽明交大位於竹北的六家校區占地2.5公頃，緊鄰縣定古蹟「問禮堂」，目前僅有一棟客家圓樓造型的客家學院校舍，與周邊歷史建築、古蹟形成獨特的客家特色建築聚落。隨著校方有意設置群聯研發大樓引發關注，據本報掌握，原本規畫進駐六家校區的縣立實驗高中，已確定另覓他處。

陽明交大六家校區古蹟群當中最為重要的正是1832年興建的「問禮堂」，已在1985年列為古蹟保存，是在地望族林家1752年遷徙到古稱「六張犁」的竹北六家地區開墾後，歷經近百年發展而興建作為林家議事堂。建築外觀為黑瓦白牆的四合院建築，突顯客家傳統建築的簡樸特色。

除了問禮堂外，圍繞陽明交大客家學院的歷史建築還有以「六張犁大夫第」為核心的古蹟建築群，包含忠孝堂、林家祠、新金順，以及廟宇朱羅伯公、永昌宮等，整片古厝群占地面積甚至比板橋林家花園還要大，是竹北市都會區近年密集發展少數僅存能看到傳統客家聚落的區域。

陽明交大六家校區與鄰近的新瓦屋客家文化保存區都是民眾喜愛前往休憩的景點，尤其古蹟群就位於竹北六家核心區域，周邊保留綠地宛如城市中央公園，還能看到不少鳥類棲息，是都市中難得的公園綠地，假日不少爸媽帶孩子放風，更吸引許多對客家傳統建築有興趣的民眾前來。

一名不願具名的陽明交大教授提到，六家校區客家文化學院建築由曾獲國家文藝獎的建築師謝英俊設計，謝當時設計即考量許多歷史建築與古蹟群，因此將客家文化學院「圓樓」建物量體面積盡量壓低，避免現地保留的宗祠視覺受到建物阻擋，但校方高層卻忽視這樣的歷史脈絡，要強蓋大樓。

「生活在竹北市好不容易有這樣的綠地，為什麼一定要非得在這蓋大樓不可。」另名陽明交大教授也反對六家校區興建群聯研發大樓，因為六家校區環境清幽，停車場基地也保留許多樹木，也可聽聞蟲鳴鳥叫，在高度發展竹北市裡頭是塊難得的清靜綠地，不解為何一定要在此興建研發大樓。

陽明交大預定將古蹟群北側的空地停車場作為未來群聯大樓預定地引發部分師生反彈，雖然校方還未終止興建計畫，但去年底由縣長楊文科宣布，攜手陽明交大規畫設置「新竹縣立實驗高中」，預定地就在陽明交大六家學區，確定已經受到影響，將另覓他處設校。