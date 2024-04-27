快訊

駁徐巧芯幫「喬利息」…婆婆不忍了發3點聲明 再有不實指控將提告

9成餘震發生在嶺頂斷層 台大學者指短期內恐震不停…籲注意「3斷層段」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

十年磨一劍　台師大製作「野性濕地」紀錄片獲國際大獎

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
《野性濕地》紀錄片追蹤如黃喉貂等動物。圖／台師大提供
《野性濕地》紀錄片追蹤如黃喉貂等動物。圖／台師大提供

國科會補助國立台灣師範大學，由永續管理與環境教育研究所教授方偉達製作生態紀錄片《野性濕地》，並由生態導演馮振隆歷經10年拍攝，紀錄台灣高山到海洋，並獲得聯合國拉姆薩濕地公約東亞中心、國際濕地科學家學會亞洲委員會聯合頒發《Best of Best Award》國際大獎殊榮。

頒獎典禮於今日在台師大舉行，由導演馮振隆代表領獎，並於會上頒獎給國際濕地科學家學會總會長Susan Galatowitsch、拉姆薩東亞中心主任徐昇吾、台師大生科系教授吳忠等人，表彰他們在國際上濕地的貢獻。

方偉達表示，《野性濕地》包括四集，片長共二小時，四集分別探討高山湖泊、農田濕地、河川濕地、海岸濕地等主題，片中追蹤如濕地的水鳥以及食蟹獴等數個保育類動物。

方偉達也形容，「這部片是Discovery和National Geographic的規模，進行濕地物種擬人化的編導和拍攝。」在擔任《野性濕地》聯合國永續發展目標台灣濕地生態系的計畫主持人期間，必須要冷靜思考進行影像篩選評估，讓影像跟敘事之間具備清晰的距離，因此不斷在筆記本速記，但也讓我能更清楚看清世界的真相。

此外，方偉達還說，為了和馮振隆拍攝珍貴畫面，馮曾在山上蹲了23天，只為了拍攝藍腹鷴、帝雉。自己則小時後就對哺乳類動物情有獨鍾，因此才接手這次挑戰。

《野性濕地》四集已陸續在民視新聞台、台灣台等播出，明日上午8時、5月5日8時等時段將陸續播映，也將於台師大公館校區台北科學日登場。

《野性濕地》紀錄片由生態導演馮振隆歷經10年拍攝，紀錄台灣高山到海洋，圖為西海岸的泥灘地。圖／台師大提供
《野性濕地》紀錄片由生態導演馮振隆歷經10年拍攝，紀錄台灣高山到海洋，圖為西海岸的泥灘地。圖／台師大提供

台師大 濕地 科學家

延伸閱讀

修復手抄本古蘭經紀錄片 獲休士頓國際影展銀獎

中職／曾子祐看雄鷹創隊紀錄片 選秀畫面勾回憶泛淚

桃園藻礁27公里約87％納保護範圍 要畫重要濕地方有異見

屏東海豐濕地清出「外來種琵琶魚」上千隻 歷時1年生態工法改善

相關新聞

北市學校導護非專業 兒童交通事故500例創14年新高

交通部統計，去年台北市12歲以下兒童因交通事故受傷有500例，與2022年相比多了127人、年增34%，為14年來最高。...

「一生不看會後悔」暴雨再現雄中湖 校長嘆：和嘲笑資源班一樣心痛

高雄連日豪雨，高雄中學操場再現「雄中湖」挨酸，校方趁雨勢漸歇清理，並表示已編列200萬元預算做排水系統。校長莊福泰感嘆「...

聯興國小學生數逆勢成長 王惠美：爭取市有地作第二校區

彰化縣很多小學學生人數逐年遞減，聯興國小卻逆勢成長，現有校地未達學生享有校地面積法定門檻的一半，今聯興慶祝創校六十周年，...

七寶媽挨轟歧視 韓璟：我唸過資源班 那才是正常教育該有樣貌

前立委鄭運鵬助理、網紅視網膜經紀人韓璟，昨晚也透過臉書自曝：「我就是唸過資源班的人」，並直言在那一至兩個月相當短暫的學習期間，對她來說「是非常舒服的一段經歷」，她並認為，那才是正常教育該有的樣貌。

台中首辦國小體操競賽 中南部240名學子西屯較量美技

台中市過去未曾舉辦過國小的體操競賽，不過在西屯區協和國小體操隊教練吳明花的牽線下，由台中市運動局指導、台中市體育總會主辦...

跨國共學 300國際生到新北14校交流

新北教育局去年建置「全球跨界學校國際交流單一媒合大平台」，結合產官學民單位合作，去年有36國、近300名國際生到新北14...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。