十年磨一劍　台師大製作「野性濕地」紀錄片獲國際大獎

國科會補助國立台灣師範大學，由永續管理與環境教育研究所教授方偉達製作生態紀錄片《野性濕地》，並由生態導演馮振隆歷經10年拍攝，紀錄台灣高山到海洋，並獲得聯合國拉姆薩濕地公約東亞中心、國際濕地科學家學會亞洲委員會聯合頒發《Best of Best Award》國際大獎殊榮。

頒獎典禮於今日在台師大舉行，由導演馮振隆代表領獎，並於會上頒獎給國際濕地科學家學會總會長Susan Galatowitsch、拉姆薩東亞中心主任徐昇吾、台師大生科系教授吳忠等人，表彰他們在國際上濕地的貢獻。

方偉達表示，《野性濕地》包括四集，片長共二小時，四集分別探討高山湖泊、農田濕地、河川濕地、海岸濕地等主題，片中追蹤如濕地的水鳥以及食蟹獴等數個保育類動物。

方偉達也形容，「這部片是Discovery和National Geographic的規模，進行濕地物種擬人化的編導和拍攝。」在擔任《野性濕地》聯合國永續發展目標台灣濕地生態系的計畫主持人期間，必須要冷靜思考進行影像篩選評估，讓影像跟敘事之間具備清晰的距離，因此不斷在筆記本速記，但也讓我能更清楚看清世界的真相。

此外，方偉達還說，為了和馮振隆拍攝珍貴畫面，馮曾在山上蹲了23天，只為了拍攝藍腹鷴、帝雉。自己則小時後就對哺乳類動物情有獨鍾，因此才接手這次挑戰。