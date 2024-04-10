這疊金紙不能燒！阮劇團不畏禁忌推出類金紙台語劇本集

最近到書店，如果看到書架上擺著一疊「金紙」，可別以為見鬼了！這是阮劇團推出的劇本書「阮劇團台語劇本集」，封面是幾可亂真的類金紙設計。此書獲文化部國家語言整體發展方案支持，收錄阮劇團「台語演經典」系列的三大代表作品：《熱天酣眠》、《愛錢Ａ恰恰》、《十殿》，以台文(台華對照)的文字形式與世人見面。由木馬文化出版，於今日上市。

此一套書由廖小子精心設計，劇本集封面是幾可亂真的類金紙設計，別冊封面則模仿九零年代八卦雜誌，與劇本書一同繫上紅色書腰，既富親切生活感，色彩強烈、充滿戲劇張力，準確傳達阮劇團的風格。

阮劇團藝術總監汪兆謙表示，設計師廖小子很清楚阮劇團作品的核心主題就是小人物與常民生活，金紙、八卦雜誌的構想即是由此而來。阮劇團編劇吳明倫指出，劇團從台文火星文開始寫，現在已擁有台文師資、定期台文課，並鼓勵成員參加台語檢定，此次將劇本台詞與舞台指示全部以台文書寫並出版，「有完成一件大事的感覺」。但劇本的台華兩版本彼此不完全是直譯，而是互有影響，彼此參照，就跟創作一樣。