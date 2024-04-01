長榮大學推動永續發展獲遠見USR大學社會責任楷模獎

長榮大學下午宣布校方推動永續發展再創佳績，今天榮獲第五屆遠見USR大學社會責任楷模獎。2020年第一屆長榮大學參賽就贏得「生態共好組」首獎。今年獲「永續報告書組」楷模獎彰顯校方在環境教育、社會責任、及互動關係人溝通等方面「傑出表現，充分體現在永續發展方面的卓越貢獻。

長榮大學校長李泳龍表示，長期以永續經營、落實社會責任為核心使命，秉持深耕在地，連結國際，成為永續發展典範大學為發展目標，編製出版永續報告書傳達教學研究、校務發展、辦學成效、社會責任及環境永續努力與績效表現。執行校務核心業務發展時也能為聯合國永續發展目標貢獻心力。

李泳龍表示，以「淨零排放、長榮永續」為目標，匯各項資源，以具體行動擴大永續發展，積極面對氣候變遷挑戰。行政上於體育館導入「光導照明系統」，總節能率高達65.96%，與IKEA合作以再生或回收材料打造IKEA Design Thinking學生餐廳，啟用竹構低碳建築「長榮堂」展演教室獲2023年淨零建築設計大賞銀獎。