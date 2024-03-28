嘉縣5鄉鎮陸續開辦公托服務 今年預計可增104收托名額

嘉義縣0至2歲嬰幼兒人數約有4400人，太保市、竹崎鄉、中埔鄉、新港鄉及布袋鎮陸續開辦公托服務，今年預計可增加104個收托名額，縣長翁章梁今天參加太保市如親公共托嬰中心揭牌典禮，承諾將持續布建公托家園、托嬰中心，提供平價且安心的托育服務。

翁章梁說，大林鎮、朴子市、水上鄉、義竹鄉及民雄鄉各有1處公托家園或托嬰中心營運中；竹崎鄉、中埔鄉公托家園持續招生中，預計4月8日開始收托，新港公托家園將在5月開辦，布袋鎮、中埔鄉托嬰中心目前還在興建中，預計明年可開始營運，提高公共托育覆蓋率。

社會局表示，太保如親公共托育中心可收托28名嬰幼兒，1月15日試營運至今已收托24名，由社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會承辦營運，一般家庭托育費用每名嬰幼兒每月收費1萬2000元，政府補助7000元，家長僅需負擔5000元，提供優質且平價的托育服務。