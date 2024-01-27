文化幣之亂！不能買拍立得、濫用恐涉詐欺罪 使用攻略一次看

文化部規畫的常態化16-22歲文化成年禮金，出現兌現、轉售及濫用等亂象。「文化幣」官網前晚起明定禁止用來購買拍立得，社群平台出現反彈聲浪。文化部再次強調，民眾及店家應共同維護秩序，勿剝奪青年朋友文化體驗的機會。

文化部說，文化成年禮金去年首次推出，以青年的藝文體驗為重，適用範圍逐步限縮為書店及出版、國片限定、藝文展演及文化體驗、博物館、文資保存與社區營造、國內流行音樂、文創工藝等7大類。

今年常態化後，所有適用類別更朝向文化體驗「純化」，包含表演場館、博物館、複合式書店、文創園區等場域，皆不包含餐飲、一般事務性文具、3C、禮品、生活雜貨。文化體驗課程不得單獨購買香水、手工皂、蠟燭、花藝品等；不包含網路交易、線上課程等。

文化部表示，目的是希望不僅只是進行單一消費行為，而是真正讓藝文成為生活日常。

常態化16-22歲文化成年禮金自1月20日發放，文化部持續透過網路巡檢及資料庫大數據檢測，發現數個藝文消費點違規及個人收購情形，包含不符合適用資格的美妝用品、美甲冒用其他符合規定藝文消費點收款碼，或接受民眾兌現，以及部分民眾於社群或拍賣平台轉售、收購等，對於違規事件已停權並不予撥款，視情節移送法辦。

●文化成年禮金使用注意事項：

文化成年禮金以實體場域消費為原則，並需符合規定之消費類別及範圍。

文化成年禮金使用不得找零、轉售（含有價讓售、無償轉讓）、收購等，亦不得另再兌換成等值現金。

民眾登記領取文化成年禮金時，須確保登錄資料之正確性及真實性。

藝文消費點申請支付款項時，應對所提出憑證之交易事實及真實性負責，並應符合政府支出憑證處理要點之規定。

文化部說，將持續對店家監督查核並採取必要措施，如暫時停權、撤銷或廢止資格，並追回已撥付之款項。針對民眾以不實資料領取，以及違規進行轉售、收購、兌現等行為，亦可撤銷領取資格並追回款項。

文化部提醒，民眾或店家相關獲取不當利益行為，亦涉及違反刑法第339條詐欺罪，最高可處5年有期徒刑；第214條使公務員登載不實罪，最高可處3年有期徒刑，不法利得亦將沒收。