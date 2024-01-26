談文化幣之亂 史哲：多元樣態不應變成扭曲美意的縫隙

常態化16-22歲文化成年禮金20日發放，上路不到一周便引爆文化幣之亂，遭有心人士違法使用文化幣購買化妝品。對於近日部分不遵守規則的店家、個人，文化部長史哲呼籲，面對藝文產業多重樣貌，文化部一直期盼能給年輕人最多元體驗台灣文化，並盡力全面性照顧各藝文產業的機會，但此多元樣態，不應變成扭曲美意的縫隙。

文化部表示，去年首次發放的18-21歲1200點成年禮金，至今7個多月時間，領取人數逾80萬人，領用率超過8成，相較於法國18歲青年發放300歐元（約新台幣9600元）領取率約7成、義大利發放500歐元（約新台幣16,000元）首年領取率約6成等，台灣雖然發放金額遠低於歐洲國家，但青年的領用率卻絲毫不遜於各國，亦顯現台灣文化成年禮金政策確實有其普及成效。

再從目前近7億的藝文消費金額分析，在獨立書店2點送1點、表演藝術青年席位享5折或5折以下、國片揪團350點送100點等優惠加持下，書店及出版業至今有3.38億消費額、約佔整體消費額約49%；獨立書店約6500萬元、佔比9%；表演藝術共售出約6萬席、總使用票價金額約5300萬元，文化幣使用金額3200萬元；國片約7400萬元、佔11%。

若從去年使用佔比推算共150萬人受惠、20億元預算的16-22歲成年禮金，今年預期出版業將有機會增加近10億元、表演藝術近1億、國片超過2億元產值。以財政部營利事業銷售統計顯示近年圖書出版銷售額不到200億元、文化部委託台經院調查2022年主要售票系統表演藝術節目票房約22億元、國片去年創下新高的近12億元票房而言，成年禮金不加計其所帶來的額外效益，對於出版產業預估增加5%、表演藝術4.5%、國片16%的收益。同時，青年朋友在經過7年的文化體驗經驗累積後，也預期將成為未來藝文消費的關鍵客群。

文化部指出，疫情期間文化部以2次對全民發放的藝FUN券，開啟從消費端挹注藝文產業的一步，考慮疫情重創整體藝文產業，在以「紓困、振興」為核心的立場上，藝FUN券的使用範圍以盡量涵蓋、照顧所有藝文相關產業為重點。去年首次展開的文化成年禮金，則以青年的藝文體驗為重，適用範圍逐步限縮為書店及出版、國片限定、藝文展演及文化體驗、博物館、文資保存與社區營造、國內流行音樂、文創工藝等7大類。

到今年常態化後，所有適用類別更朝向文化體驗「純化」，包含表演場館、博物館、複合式書店、文創園區等場域，皆不包含餐飲、一般事務性文具、3C、禮品、生活雜貨；文化體驗課程不得單獨購買香水、手工皂、蠟燭、花藝品等；不包含網路交易、線上課程等。目的即是希望讓所有的青年朋友使用文化幣不僅只是進行單一消費行為，而是真正讓藝文成為生活日常。

在防止店家違規濫用、文化幣轉售或兌現等措施上，除了持續進行網路巡檢外，文化部也不斷進化，並祭出5大措施：包含藉由後臺交易資料大數據分析監測異常交易，若違反使用規定立即停權並停撥款項；一組手機號碼綁定一組電子郵件信箱，重新登入手機則須輸入驗證碼，增加移轉帳號難度；以及店家或個人違規重大即移送法辦。經統計，目前已有26家疑有違規情形店家，已先行停權並停撥款項；540件email持有多組帳號疑有收購情形，已先行鎖定。文化部表示，仍將持續精進防弊措施、善用科技執法。

文化部強調，台灣成年禮金政策從歐洲經驗學習，並依台灣整體環境、使用情況進行不斷地修正，不管是從類支付系統到電支消費的進化、大數據分析精準提出產業加碼優惠、文化平權的創新書市與庄頭劇場等活動辦理、常態化後對於可使用項目的限制與純化，以及加強網路巡檢、數據監控密度、防範濫用等作為，都是希望提供青年接觸藝文生活機會並持續陪伴其未來人生，也藉由藝文消費的培養，從消費端直接用於藝文產業，支持產業永續。文化部期盼，全民共同守護世代共好的文化成年禮金。