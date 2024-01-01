新北體育局元旦揭牌 因侯選總統人事凍結她任代理局長
新北市體育局今日上午在板橋體育場揭牌。新北副市長劉和然說，體育專責機關提升為一級機關，全力帶動新北體育產業發展，學生也能將運動當作一生志業， 銜接學校體育、社會體育到職業運動。此外，因市長侯友宜參選總統，依選罷法規定人事凍結，跟中央討論後由體育處長洪玉玲占著原缺代理體育局長。
劉和然說，體育是國力的展現，新北身為人口最多的縣市，推動體育不遺餘力，目前基礎已做得不錯，新北選手在競技運動成績亮眼，並推動全民運動跟動健康，讓市民健康生活下去。另外，職業隊也有棒球、籃球隊，像是新北國王隊現排名也很前面，學生能將運動當作他一生志業，從學校體育、社會體育到職業運動銜接起來。
體育署副署長房瑞文說，新北市2011年成立體育處，多年一直盼望終於在2024年元旦成立體育局，與六都的體育編制一致。房說，新北人口約400多萬，今年預算員額編列72人，平均服務人口數是六都中最多，盼議會多給予支持增加預算及員額。另外，今年度行政院核定優化全民運動與賽會環境計畫，針對全台所有棒球場更新，上周已帶領棒球界學者到新莊棒球場場勘，有些部分需要做補強、改善，希望體育局能盡快送計畫進來核定。
代理體育局長洪玉玲說，體育局下設5科4室，包含運動設施科、競技運動科、全民運動科、運動產業及企劃科、學校體育科等，另設有秘書室、會計室、人事室及政風室等4個行政室，局處預算從8億翻倍成17億，管理5大運動園區、16座國民運動中心、2座水上運動中心，將串聯運動場館、國民運動中心、各級學校及各類企業團體等，推動運動產業、全民運動、培育競技選手、辦理國內外賽事等。
由於學校體育人才培訓業務從教育局切分出來，將在運動人才培育上重點投入，照顧各種類運動選手，讓學生可從小到職業隊、轉職銜接一條鞭4級培育體系，1、2級是學校體育，設有基層選手訓練站及體育重點學校培訓，提供培訓、參賽、課業輔導費；3級是社會體育，培訓優秀潛力選手，提供經費補助；4級是跟職業隊伍合作，讓運動成為職業，退役選手也可媒合到母企業或關係企業任職。
另外，由於新北市長侯友宜請假參選總統，人事從12月15日凍結，因此體育局首任局長由體育處長洪玉玲為代理，針對外界質疑應在人事凍結前派令，劉和然回應，這次體育局長的派任遇到選罷法的規定，目前侯在選舉期間，人事權暫時凍結，由於體育局是1月1日才有的職缺，無法提前派任，跟中央考試院溝通後，由原體育處長占著原缺代理體育局長。
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