警大開學迎87年校慶 矯正署長等7人獲頒傑出校友
中央警察大學今舉辦85周年校慶暨開學典禮，由內政部次長吳堂安出席主持，包括矯正署長周輝煌、役政署長沈哲芳、中市警局長李文章等7人獲頒第20屆傑出校友獎，吳堂安期勉所有同學要成為具備民主、法治及專業素養的執法人員，全力守護社會治安，做人民的靠山。
吳堂安說，今天獲獎的傑出校友分別是47期的警政署副署長陳永利和矯正署長周輝煌、51期的台中市警察局長李文章、52期的北市消防局長莫懷祖和役政署署長沈哲芳、59期的海巡署巡防組長廖雲宏，以及45期剛退休的警大主秘霍春亨，他除了肯定傑出校友們長期在各領域的付出與奉獻、發揚母校精神，也勉勵在校同學未來都能與傑出校友一樣，在社會各個領域發光發熱，弘揚校譽。
吳堂安指出，為了照顧警察同仁，政府從預算、法制、政策等各方面給予全力支持，例如提高警察警勤加給、提升消防、海巡、移民人員危險勤務加給；強化消防安全管理，修正「消防法」及通過「消防設備人員法」，並積極購置各項新式警察裝備，提升執勤安全。
吳堂安提及，為強化警大教學能量，內政部積極爭取「因應新型態犯罪提升教學量能計畫」總計3.8億元預算，已於今年8月17日奉行政院核定，將用於強化刑案偵查教學與鑑識研究能量、增購XR電腦情境模擬系統，提升射擊實戰應用教學效能，並自今年5月起調升學生伙食費用，顯示內政部全面支持警大教育工作的實際行動，讓全體警大師生安心工作與學習，為國家培育出優質的治安幹部。
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