彰縣國中小營養午餐 全面4菜1湯

彰化縣國中小營養午餐由縣府付款，去年提高補助，國小學生每人每餐45元、國中生50元，並投入4200萬元改善學校廚房設備。縣長王惠美表示，縣府補助食材1.27億元，開學後所有國中小學生營養午餐，全面升級為4菜1湯。

王惠美昨天到和美鎮和仁國小，關心校園中央廚房供餐，她也在校體驗手作料理，還品嘗營養午餐；昨天菜色有產銷履歷的糙米飯、日式奶香咖哩、鮮菇炒蛋、柴香關東煮、縣產有機蔬菜等。

王惠美說，彰化縣國中小自辦營養午餐只有3菜1湯，新學期開始提升為4菜1湯，縣府增加挹注1.27億元來採購食材，全年總經費投入8.5億元，去年起陸續升級校園廚房設施，讓每個孩子都吃到4菜1湯。

縣府表示，彰化過去營養午餐分為自辦跟外訂午餐，價格不一，有的供應3菜1湯，有的是4菜1湯，因應近期物價上漲，去年提高每人每餐補助，今年再加碼食材經費。

彰化縣教育處指出，除縣府補助經費提高，中央也提高「3章1Q」可溯源食材經費，去年有的學校已開始提供4菜1湯的營養午餐，不少大校的中央廚房得增添相關設備等，因此本學期起全面升級，鼓勵各校每周提供1次縣產有機蔬菜，每日菜色可到教育部校園食材登陸平台2.0查詢。

縣府推廣食農校育，撥經費辦理「食育美學堂推展計畫」，在和仁國小等10校設立食育美學堂。王惠美說，和仁國小食育美學堂今年4月完工後，陸續有家長捐贈冷氣機、電冰箱、電鍋、高效能水龍頭等，充實設備。