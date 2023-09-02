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營養午餐縮水 台中陳平國小剩3菜1湯

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
物價上漲，台中市北屯區陳平國小學童營養午餐撐不住了，112學年每餐「四菜一湯」減為「三菜一湯」，引發家長不滿。圖／學生家長提供
物價上漲，台中市北屯區陳平國小學童營養午餐撐不住了，112學年每餐「四菜一湯」減為「三菜一湯」，引發家長不滿。圖／學生家長提供

新學期開始，通膨造成台中學校營養午餐費調漲，近4成學校每餐漲1成、約3到5元。有國小家長投訴，北屯區陳平國小原供應4菜1湯，開學後縮水成3菜1湯。校長胡志道說，照規定供應3菜1湯，先前與廠商協調多1道菜，物價上漲撐不住，但絕對吃得飽。台中市教育局表示，將嚴格把關午餐品質。

民進黨議員李天生說，有家長投訴，陳平國小營養午餐原是4道菜，開學後卻減少為3道菜，校方說是物價上漲，但去年午餐才漲價，菜色縮水沒道理，要求恢復原狀，不要影響孩子成長。

議員說，陳平國小每餐50元，市府補助5元，家長自付45元，比一般用餐行情偏低，相信家長願意多負擔午餐費，建議市府要提高午餐經費，讓孩子吃飽吃好。

陳平國小表示，依規定供應3菜1湯，後來與廠商協調才多1道菜，去年迄今物價上漲，上學年午餐自付額已從41元調高到45元，今年再漲怕家長難接受，但已無力供應4菜，才恢復3菜1湯，已報請教育局同意，並公開招標承辦廠商。校長胡志道說，雖然午餐少1道菜，但孩子絕對能吃飽，也會嚴格要求供餐品質。

有其他校長說，3菜或4菜意義不大，關鍵在於菜色質量，如果勉強拼湊多1道菜，不如好好把主菜規畫好，端出排骨、雞腿等，孩子會更喜歡。偏鄉校長說，學校人數不多，廠商大老遠送菜來，早已不符成本，也不能要求太多。

教育局表示，該校過去提供4菜1湯，但本學年度午餐費未調漲，考量物價指數波動及飲食安全，決議比照多數設有廚房的學校，同意調整為3菜1湯，校方應多與家長溝通。

教育局表示，物價上漲，為確保午餐品質，台中市高中以下331校，新學年有130校調整午餐費，每餐自付額41至48元，平均上漲3至5元，漲幅約1成，本學年學生午餐補助經費達13.76億元；議員建議增加午餐補助，恐排擠其他教育預算。

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