投入8.5億元 彰化中小學營養午餐全面4菜1湯
彰化縣國中小營養午餐去年補助提高國小學生每餐補助45元、國中學生每餐補助50元，並補助4200萬元充實學校午餐廚房設備設施環境，這學期開始全縣國中小學營養午餐全面提升為四菜一湯。
彰化縣長王惠美今天到和美鎮和仁國小關心學校中央廚房午餐的供應情形，也與學生在食育美學堂一同體驗手做料理，並共進午餐，今天四菜一湯包含了高鈣及在地三章一Q食材料理，有產銷履歷的糙米飯、日式奶香咖哩、鮮菇炒蛋、柴香關東煮、縣產有機蔬菜等。
王惠美表示，彰化縣國中小自辦營養午餐只有三菜一湯，從這學期開始，全面提升為四菜一湯，不僅經費增加挹注1.27億元來增加食材，總經費約8.5億元，也補助4200萬元充實學校午餐廚房設備設施環境，要讓每個孩子都能吃到四菜一湯。
彰化過去營養午餐有分自辦跟外訂午餐，價格不一，有的是3菜1湯或4菜1湯，因應近期物價上漲，去年統一國小學生每餐補助45元、國中學生每餐補助50元。
縣府教育處指出，除了縣府補助經費提高，三章一Q可溯源食材中央也有提高經費，因此去年有的學校已開始提供4菜1湯的營養午餐，但不少大學校的中央廚房需增加相關設備、人力和改變流程，這學期開始全縣營養午餐都提供4菜1湯，也鼓勵學校每周提供一次縣產有機蔬菜，每日菜色可到教育部校園食材登陸平台2.0查詢。
縣府為推廣食農校育，也以縣款辦理「食育美學堂推展計畫」，在和仁國小等10校設立食育美學堂。王惠美說，和仁國小食育美學堂今年4月完工後，陸續有熱心家長捐贈冷氣機、電冰箱、電鍋、高效能水龍頭等，充實食育美學堂的設備。
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