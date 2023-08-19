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化工館頂樓遭踢爆違建 台大喊冤：建築師未依規定辦理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大化工系實驗室日前疑似學生進行實驗時不慎釀災，後又被踢爆頂樓違建風波。記者許正宏／攝影
台大化工系實驗室日前疑似學生進行實驗時不慎釀災，後又被踢爆頂樓違建風波。記者許正宏／攝影

國立台灣大學化工館日前發生實驗室爆炸意外釀9傷，台北市政府建管處則接獲民眾檢舉，並證實化工館頂樓經查為違建台大校方今天表示，化工館頂樓正進行防漏水工程，但建築師未於期限內依相關規定辦理，引發違建疑慮，但經建管處通知後學校已辦理補報。

台大化工館實驗室日前發生爆炸，未料又燒出案外案。台北市建管處昨天證實，台大化工館頂樓進行增建工程，經查是要處理防漏水而架設鐵棚架施工。但校方未依規定申請報備，建管處7月24日派員到場查報認定違建，應依規定改善拆除，校方已補件，經審查通過後才可免拆。

台大校方今天表示，為了解決化工館頂樓漏水問題，校方委託評選民間建築師辦理斜屋頂建置工程規畫、設計、監造，並採最有利標評選廠商施作，但建築師於期間內未依相關規定辦理，引發斜屋頂有違建的疑慮。

台大指出，建管處通知台大改善時便著手評估改善，已於今年7月21日向建管處辦理補報備程序。另因工程施作時，已提送施工中消防防護計劃書並經主管機關核備，如發生火災意外，即依計畫內容疏導師、生、同仁逃生，以降低事故的風險。

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台大 違建 漏水 建築

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