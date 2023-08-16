巧手創意「拉麵鮮奶油蛋糕」吸睛 興華中學易牙美食節奪6金1銅

嘉義市興華高中餐飲管理科學生團隊，昨天參加2023高雄易牙美食節「第二十六屆全國美食文化大展」，勇奪6金1銅，成績大放異彩。

金牌選手林柏翔參加「鮮奶油蛋糕裝飾」競賽，大會指定以拉麵為主題，設計仿真拉麵鮮奶油蛋糕。為了讓作品逼真，事先蒐集許多相關資料，特別在蛋糕上點化出「青花瓷」效果，讓作品有質感，經過一次次修正製作，終於完成滿足視覺味覺的拉麵鮮奶油蛋糕。

畫盤美學競賽項目，選手用果醬設計排盤，餐飲管理科鍾佳芬、連芷筠、張智愷、蕭茂佑、張凱勛等5位同學奪金牌；冷盤前菜競賽，選手歐雨蓁獲得銅牌獎，表現亮眼。

歷經3年新冠肺炎疫情影響，今年恢復實體競賽；易牙，別稱「狄牙」，春秋齊國人，是第一位運用調和之事操作烹飪庖廚，得齊桓公賞識，入朝為官，被尊奉為廚神，是廚界開山祖師爺。1998年起，高雄市易牙廚藝協會與高雄市府合辦全國美食文化大展，吸引全國高職、技職院校及協會競賽交流」。

興華校長郭彥麟說，餐飲管理科師生每年暑假參加易牙美食節，老師利用假期指導學生準備參賽，疫情期間賽事改線上方式或停辦，學生缺乏臨場競賽機會，恢復實體競賽，選手必須做萬全準備，賽前認真培訓，現場隨機應變，展現廚藝實力。