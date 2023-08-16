巧手創意「拉麵鮮奶油蛋糕」吸睛 興華中學易牙美食節奪6金1銅
嘉義市興華高中餐飲管理科學生團隊，昨天參加2023高雄易牙美食節「第二十六屆全國美食文化大展」，勇奪6金1銅，成績大放異彩。
金牌選手林柏翔參加「鮮奶油蛋糕裝飾」競賽，大會指定以拉麵為主題，設計仿真拉麵鮮奶油蛋糕。為了讓作品逼真，事先蒐集許多相關資料，特別在蛋糕上點化出「青花瓷」效果，讓作品有質感，經過一次次修正製作，終於完成滿足視覺味覺的拉麵鮮奶油蛋糕。
畫盤美學競賽項目，選手用果醬設計排盤，餐飲管理科鍾佳芬、連芷筠、張智愷、蕭茂佑、張凱勛等5位同學奪金牌；冷盤前菜競賽，選手歐雨蓁獲得銅牌獎，表現亮眼。
歷經3年新冠肺炎疫情影響，今年恢復實體競賽；易牙，別稱「狄牙」，春秋齊國人，是第一位運用調和之事操作烹飪庖廚，得齊桓公賞識，入朝為官，被尊奉為廚神，是廚界開山祖師爺。1998年起，高雄市易牙廚藝協會與高雄市府合辦全國美食文化大展，吸引全國高職、技職院校及協會競賽交流」。
興華校長郭彥麟說，餐飲管理科師生每年暑假參加易牙美食節，老師利用假期指導學生準備參賽，疫情期間賽事改線上方式或停辦，學生缺乏臨場競賽機會，恢復實體競賽，選手必須做萬全準備，賽前認真培訓，現場隨機應變，展現廚藝實力。
張智凱說，第一次參加易牙美食節廚藝競賽，得到金牌獎，感謝老師教導，提供競賽設計方向，學習更多烹調與畫盤技巧，製作特色盤飾藝術。參賽學生也參加復刻民國元年台灣料理活動，現場烹調展示民國元年傳統名菜「五柳枝」，讓學生了解做菜及惜福觀念，深化餐飲文化知識。
▪ 整理包／112年升大學分科測驗 7科完整試題與解答
▪ 分科測驗／紅利不再！補教估台大醫284級分 缺額校系可這樣選填
▪ 分科物理／難度終於「校正回歸」 補教估頂標將大升3級分
▪ 分科化學／考生嘆不易！非選題計算多 高中師指「這1題」有爭議
▪ 分科數甲／計算量大、考斜橢圓「好生疏」 考生：很多人寫不完
▪ 分科生物／COVID-19、猴痘時事入題 考生提早交卷：簡單
▪ 分科歷史／中國史比重多、考白色恐怖 考生：有刷考古題能拿分
▪ 分科公民／NCC換照、ME TOO都入題 考生作答想好久直呼「好難」
▪ 白飯之亂 北科大挨轟「教育失敗」遭洗版剩1.5顆星
▪ 專題／學習歷程，別鬧了！首屆108課綱生心路大公開
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言