「學習尊重每一個生命」 孩子的書屋台北辦展分享24年陪伴心法

「我們要跟他們學習，學習如何尊重每一個生命」。歌手萬芳昨出席台東「孩子的書屋」年會記者會，感嘆地說了這麼一句。孩子的書屋在台東大知本地區深耕24年，陪伴無數孩子長大，為有需要的兒少打造安心避風港。今起將一連五天在台北華山中5B館舉辦「乘著陽光，一起航向偉大航道」年會展覽，分享書屋多年累積的陪伴心法。

孩子的書屋由創辦人陳俊朗（陳爸）創立，當初陳爸看到許多台東孩子在教育體制中被輕視、被錯誤對待，或因家庭功能不彰，沒有雙親陪伴成長，決心打造書屋，以多元方式陪伴孩子、讓孩子找回未來希望與成就感。目前書屋已遍布大知本地區，陪伴超過3000位孩子。2019年陳爸驟逝後由長子陳彥翰接班，繼續維繫書屋理念。

萬芳將在今年11月擔任書屋音樂會的演出嘉賓，今也出席年會展覽記者會。萬芳說，認識書屋是在陳爸離開的2019年，書屋舉辦紀念活動，邀請她到現場演唱，那是她第一次踏進書屋，就在青林書屋待了一整天，「打破我對一間房子的想像」。青林書屋裡有一座很大的溜滑梯，各種天馬行空的想像都在書屋裡實現。

萬芳表示，這些年來書屋有很多孩子長大後選擇回來，繼續支持年紀更小的孩子，「這是我覺得很感動的事情，我們不要說『幫助』，我們沒有那麼偉大，而是要跟他們學習，學習如何尊重每一個生命」。

泰雅族歌手曾宇辰（小宇）出席活動記者會時則提到，他自己也是原鄉長大的孩子，看到活動現場的展攤「小黑屋」時特別有感觸，「很像部落裡的樣子」，希望用自己的影響力支持書屋、支持這麼溫暖的地方。

此次書屋的年會展覽以建構社區的四個核心價值建構了互動體驗區，包括「以環境為教室 向自然學習（就學）」、「原來這就是他們的家（就醫）」、「誰決定了孩子的職業？（就業）」、「一步一腳印 陪伴從走路開始（就養）」讓參展民眾透過體驗書屋的陪伴者、被陪伴者身份，從中更了解書屋在台東長期深耕服務的影響或價值。