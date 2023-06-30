快訊

#MeToo被告又怎樣？男星狂言：等我無罪一堆劇組搶著找

北農董事會／昨放軟來溝通、今揭黑歷史 農會派：顯得農委會小家子氣

「學習尊重每一個生命」 孩子的書屋台北辦展分享24年陪伴心法

聯合報／ 記者洪欣慈／台北即時報導
孩子的書屋今起至7月4日，將一連5天在台北華山中5B館舉辦「乘著陽光，一起航向偉大航道」年會展覽，分享書屋多年累積的陪伴心法。圖／孩子的書屋提供
孩子的書屋今起至7月4日，將一連5天在台北華山中5B館舉辦「乘著陽光，一起航向偉大航道」年會展覽，分享書屋多年累積的陪伴心法。圖／孩子的書屋提供

「我們要跟他們學習，學習如何尊重每一個生命」。歌手萬芳昨出席台東「孩子的書屋」年會記者會，感嘆地說了這麼一句。孩子的書屋在台東大知本地區深耕24年，陪伴無數孩子長大，為有需要的兒少打造安心避風港。今起將一連五天在台北華山中5B館舉辦「乘著陽光，一起航向偉大航道」年會展覽，分享書屋多年累積的陪伴心法。

孩子的書屋由創辦人陳俊朗（陳爸）創立，當初陳爸看到許多台東孩子在教育體制中被輕視、被錯誤對待，或因家庭功能不彰，沒有雙親陪伴成長，決心打造書屋，以多元方式陪伴孩子、讓孩子找回未來希望與成就感。目前書屋已遍布大知本地區，陪伴超過3000位孩子。2019年陳爸驟逝後由長子陳彥翰接班，繼續維繫書屋理念。

萬芳將在今年11月擔任書屋音樂會的演出嘉賓，今也出席年會展覽記者會。萬芳說，認識書屋是在陳爸離開的2019年，書屋舉辦紀念活動，邀請她到現場演唱，那是她第一次踏進書屋，就在青林書屋待了一整天，「打破我對一間房子的想像」。青林書屋裡有一座很大的溜滑梯，各種天馬行空的想像都在書屋裡實現。

萬芳表示，這些年來書屋有很多孩子長大後選擇回來，繼續支持年紀更小的孩子，「這是我覺得很感動的事情，我們不要說『幫助』，我們沒有那麼偉大，而是要跟他們學習，學習如何尊重每一個生命」。

泰雅族歌手曾宇辰（小宇）出席活動記者會時則提到，他自己也是原鄉長大的孩子，看到活動現場的展攤「小黑屋」時特別有感觸，「很像部落裡的樣子」，希望用自己的影響力支持書屋、支持這麼溫暖的地方。

此次書屋的年會展覽以建構社區的四個核心價值建構了互動體驗區，包括「以環境為教室 向自然學習（就學）」、「原來這就是他們的家（就醫）」、「誰決定了孩子的職業？（就業）」、「一步一腳印 陪伴從走路開始（就養）」讓參展民眾透過體驗書屋的陪伴者、被陪伴者身份，從中更了解書屋在台東長期深耕服務的影響或價值。

年會期間也將舉行系列論壇，以「共好的陪伴關係」為主軸，共安排5場講座論壇，有15位主持人及與談人，包含雜學校創辦人蘇仰志、為台灣而教基金會（TFT）創辦人劉安婷等；年會也將發表書屋全新創作的音樂專輯《第五道浪》，希望透過專輯與一系列活動，讓更多人更深刻地認識孩子的書屋。

此次書屋的年會展覽以建構社區的四個核心價值建構了互動體驗區，包括就學、就業、就醫、就養，讓參展民眾透過體驗書屋的陪伴者、被陪伴者身份，更了解書屋在台東長期深耕服務的價值。圖／孩子的書屋提供
此次書屋的年會展覽以建構社區的四個核心價值建構了互動體驗區，包括就學、就業、就醫、就養，讓參展民眾透過體驗書屋的陪伴者、被陪伴者身份，更了解書屋在台東長期深耕服務的價值。圖／孩子的書屋提供

台東 記者會 閱讀

延伸閱讀

性騷擾風暴不斷 萬芳心疼「受傷的心靈」

影／台鐵百年老屋無法續營 時代力量呼籲應有保障租約

嘉義縣市敬老、愛心卡明起開放搭台鐵 補助額縣比市多10倍

美聲局長陳嘉昌展現好歌喉 淡水書屋跨界音樂會

相關新聞

推廣閱讀 台灣首廟天壇攜手聯合報系贈書家齊高中

台南台灣首廟天壇與聯合報系攜手舉辦「悅讀新世界」活動，家齊高中111學年度休業式典禮上致贈20本閱讀寫作圖書、聯合報數位...

苗縣推高中雙聯制 建臺高中學生啟航赴美接受實體課程

苗栗縣私立建臺高中參加雙聯制的10名學生，今天由教務主任湯富美率團出發前往美國緬因州中央中學（簡稱MCI)，展開一個月的...

白色鯨魚背上的食農基地 台南4校新建校舍獲建築園冶獎

2023年建築園冶獎日前辦理決選，台南市教育局推薦的永福國小、歸仁國小、新光國小及北門國小等4校校舍興建工程案獲校園建築...

北興國中迎60校慶發起畢業紀念冊協尋 盼阿里山校友「回娘家」

嘉義市北興國中今年迎來60年度校慶，校長張仁澤歡迎校友回娘家同時，透過臉書發起超級任務，號召所有北興校友幫幫忙，協尋校方...

桃園偏校專車補助 一校兩制惹議

桃園市公車客運司機荒波及通學路線，地處偏鄉的觀音高中今年申請教育部補助，6月歡喜迎來13條專車路線上路。不過，家長發現高...

拉抬學童身高 苗縣校園推高鈣午餐、1人1跳繩

苗栗縣國小學童平均身高低於全國平均值，縣府教育處下學年度啟動高鈣午餐、1人1跳繩計畫，要拉抬學童身高。縣府昨天公布20套...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦