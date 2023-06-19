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製琴巨擘瓜奈里遺作 蘇顯達攜傳奇名琴奧雷布爾獻聲

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
奇美典藏名琴「奧雷．布爾」（Ole_Bull）是耶穌．瓜奈里的最後遺作。圖／奇美博物館提供
奇美典藏名琴「奧雷．布爾」（Ole_Bull）是耶穌．瓜奈里的最後遺作。圖／奇美博物館提供

小提琴家蘇顯達將與史上最傳奇的名琴之一「奧雷．布爾」（Ole Bull）舉行「珠玉之歌──蘇顯達奇美名琴獨奏會」。此琴曾是挪威小提琴大師奧雷．布爾（Ole Bull）所持有且珍愛的琴，因此而有「奧雷．布爾」的別號。奇美博物館自1992年收藏後，多次出借到美國大都會博物館、挪威卑爾根葛利格博物館、法國巴黎音樂博物館展示，並在挪威紀念奧雷．布爾的電影及電視中亮相。音樂會將於7月22日於奇美博物館隆重登場，今起啟售早鳥優惠票。

這次登場的名琴「奧雷．布爾」出自耶穌．瓜奈里（Giuseppe Guarneri del Gesù, 1698-1744）之手。耶穌．瓜奈里從小接受優異的製琴訓練，融合史特拉底瓦里、馬吉尼與眾多前輩的經驗，成就了強烈的個人風格，被評為是繼史特拉底瓦里之後最偉大的製琴師，而他的製琴成就也讓「瓜奈里家族」在製琴史上擁有不可撼動的重要地位。

此把提琴公認為他的最後遺作，亦被英國希爾公司（W.E. Hill & Sons）譽為「瓜奈里最具特色的作品」。由於它曾是挪威小提琴大師奧雷．布爾（Ole Bull）所持有且珍愛的琴，因此而有「奧雷．布爾」的別號。

在音色部分，「奧雷．布爾」擁有巨砲般神奇的聲響，可以豪邁奔放、亦能婉約溫柔，是許多提琴樂迷趨之若鶩、渴望親耳體驗的夢幻逸品。

畢業於法國巴黎師範音樂學院的蘇顯達，師承小提琴大師謝霖與普雷，曾考取已有百年歷史的拉姆赫管弦樂團（Orchestre Lamoureux），成為樂團內首位非法國籍的東方團員。

蘇顯達自法國返台30多年來，持續活躍於舞台並投身於音樂教育，現為國立台北藝術大學音樂學院院長與音樂系專任教授，同時擔任台北愛樂管弦樂團首席。此次的獨奏會也將搭配知名鋼琴家方怡婷一同演出。

在曲目規畫上，上半場推出18世紀古典時期的莫札特第24號小提琴與鋼琴奏鳴曲、20世紀史特拉汶斯基以「新古典主義」風格創作而成的《義大利組曲》；下半場則演繹多首耳熟能詳、膾炙人口的珠玉小品，例如《綠島小夜曲》、《望春風》、《月亮代表我的心》等，曲目的安排除了展現蘇顯達卓越的演奏技巧與刻劃情感的獨特魅力，同時也突顯名琴的張力與細膩。

●「珠玉之歌—蘇顯達奇美名琴獨奏會」將於7/22在奇美博物館奇美廳登場，今起開放售票，7月10日前早鳥購票享8折優惠。售票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，詳情請上奇美博物館官網： http://www.chimeimuseum.org。

珠玉之歌──蘇顯達奇美名琴獨奏會，將由小提琴家蘇顯達使用頂級典藏名琴「奧雷．布爾」帶來精采演出。圖／蘇顯達提供
珠玉之歌──蘇顯達奇美名琴獨奏會，將由小提琴家蘇顯達使用頂級典藏名琴「奧雷．布爾」帶來精采演出。圖／蘇顯達提供

奇美博物館 挪威 法國

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