中山大學畢典 年過7旬3位畢業生創下學習典範

國立中山大學今年畢業典禮有3名年過七旬的畢業生，高齡77歲熱愛讀書的曾秀貞說自己是來中山圓一個夢，72歲的劉嘉熙指完成以前未能完成的遺憾，70歲的李明利說，如果可以，會再念一個博士，3位銀齡畢業生，是「活到老、學到老」最佳寫照。

中山大學今天舉辦畢業典禮，共3327人拿到學位，市長陳其邁與校友總會理事長黃炯輝出席盛會，陳其邁說，畢業才是起點，人生的計畫永遠趕不上變化，很多事沒有答案，學校也沒教過，須自行找尋解答，他並以自己落選為例，一次落選，人盡皆知，面臨挫折才會真正學到功課。

中山大學校長鄭英耀勉勵畢業生，要保持中山大學「多元、創新、冒險挑戰」的DNA，運用領域知識創造未來，也要尊重差異、包容多元、同理他人。學校今年也特製「耐操雞腿飯」、「抗壓排骨飯」及「親和焢肉飯」3款便給學生，口味獨特，寓意卻深。

今年有3名年過7旬的畢業生，自管理學院高階經營管理碩專班畢業的曾秀貞年紀最長，她早年是退休教師，之後轉戰金融保險業，先 前已拿過師大教育行政研究所碩士學位，仍孜孜不倦，這次又在中山大學拿到碩士。

曾秀貞是左營眷村子弟，小時候跟父親到西子灣玩，對夕陽西下的美景記憶猶新。2年前她考進碩專班，覺得終身學習是很棒的事，「新事物能開智慧，身體也不易衰老」，今年她同時錄取中山的後EMBA，9月起要再當新生。

政治學研究所畢業的劉嘉熙，從家用產品公司部門主管退休後也重拾書本，他對政治向來有興趣，因此選擇念政治所，就讀後覺得吸收新知的能力變強，視野變寬廣，寫論文時雖遇瓶頸到想放棄，後來在教授及同學鼓勵下跨越門檻，完成任務。

EMBA畢業的李明利，26歲時就當百大企業的總經理，後來受反傾銷影響，經歷公司倒閉的衝擊，但他從逆境中站起並自行創業，直到退休。這次重拾書本念中山大學EMBA，他除本身具有的機械研發專業外，更涉獵管理、財務、節稅、股票、法律、不動產等領域，