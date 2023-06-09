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國中會考放榜 斗六國中成績歷年最佳全靠「這招」
國中會考成績出爐，雲林縣斗六國中有5名學生拿下5A++的好成績，創下歷年最佳成績，5名學生有人喜歡機器人、有人愛看奇幻小說紓壓、有人喜歡玩桌遊，各有興趣，除了把不會的部分統整起來搞懂，他們一致認為拿下考成績，秘訣是「巴著老師不放」。
斗六國中校長林吉城說，5名5A++學生分別是許旻萱、李亞孺、吳宇捷、黃思諭、詩賀鈞，其中李亞孺跟詩賀鈞作文5級分，詩賀鈞的興趣是組裝機器人，今年4月才到美國參加VEX IQ機器人比賽，在世界分區的團隊挑戰賽中，拿下第二名佳績，一回國就準備上考場應試，能有如此成績，相當不易。
許旻萱、李亞孺分別愛看武俠、奇幻小說紓解讀書壓力，黃思諭自製「錯的題目」筆記本提醒自己，課後喜歡玩玩偶放鬆心情；吳宇捷沒有補習，課後喜歡玩象棋、桌遊、手機音樂遊戲紓壓。
5人分享讀書經驗，竟都有志一同，維持正常作息、上課認真聽，不會的題目一定要搞懂，重點是下課後一定要巴著老師不放，將課堂上不清楚的觀念釐清，不會的部分問到會，就不怕考試遇到難題。
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