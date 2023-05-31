金山高中原民班畢業演出有創意 學生共創「姊的故事」

金山高中原住民藝能班在學校活動中心展現三年所學的樂舞成果，媲美專業劇場級的演出，令在場觀眾投以熱情掌聲。本次演出劇本，關於「部落姊姊」的虛構故事，投影著原住民學生眼中所看見的上一輩與自己，更敘說著原住民從部落來到都都市打拼，勇敢向前追尋屬於自己的未來。

原民班畢業成果展，因為疫情停辦兩年，今年終於復辦，讓全校親師生都覺得非常振奮。行政院原住民族委員會主委夷將‧拔路兒，以及許多關心原住民議題的文化界人士，還有原民班畢業生的家長，紛紛蒞臨現場共度美好的原住民傳統歌謠與現代歌謠傳唱之夜。

金山高中校長陳玉桂指出，本次演出劇本的誕生，來自於原民班學生的故事採集與共創。透過原住民班學生回到家中與父母親或是族人親戚聊天，融合多個故事線的重要內容，透過導演與學生一起討論及引導，形成了最後的劇本。

劇本的背景是以林班故事為背景改編而來。1960年代經濟起，當時政府林務單位策畫在山林植樹，居住在山區普遍務農而經濟不佳的原住民，紛紛投入參與歷時約二十年的山林墾地、種樹的工作。林班的工作非常辛勞，結束一天的工作之後，舒壓與自我療癒的最好方法就是一起歌唱，可以唱出心中苦悶、無奈與思念。長期傳唱下來成為大家耳熟能響的創作歌謠，稱之為林班歌謠。現場我們聽見林班歌謠在學生的用心排練傳唱下，聲音無限悠揚，感動著現場每一個人的心靈。

金山高中校長陳玉桂說，劇名「姊，不要now 了！心中的月光」是學生們共同創作所取的名字。對每一位原住民族人而言，無論在外打拼有多麼辛苦，部落家鄉永遠仍是等待歡迎遊子團圓歸來的原鄉。金山高中也透過這場精彩的演出，期盼每一位原民班的畢業生，帶著有如滿月般的堅定與溫柔，勇敢向前追尋屬於自己的未來。

金山高中是培育原住民族領導人才的搖籃，多年來已經培育出無數優質的人才，搭配金山高中獨有的學術學程與職業學程獨具特色的學習，孕育原住民學生成為德智體群美，五育均衡發展的自信青年。在歷屆優質原民班畢業學生的努力下，我們深信金山高中原住民族藝能班的故事會持續一年接一年的被傳唱與頌揚。