快訊

今起只剩3類場所要戴口罩！7月疫情緩和有望再鬆綁

金山高中原民班畢業演出有創意 學生共創「姊的故事」

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山高中原住民藝能班畢業演出「部落姊姊」有創意，敘說著原住民從部落來到都都市打拼，勇敢向前追尋屬於自己的未來。 圖／紅樹林有線電視提供
金山高中原住民藝能班畢業演出「部落姊姊」有創意，敘說著原住民從部落來到都都市打拼，勇敢向前追尋屬於自己的未來。 圖／紅樹林有線電視提供

金山高中原住民藝能班在學校活動中心展現三年所學的樂舞成果，媲美專業劇場級的演出，令在場觀眾投以熱情掌聲。本次演出劇本，關於「部落姊姊」的虛構故事，投影著原住民學生眼中所看見的上一輩與自己，更敘說著原住民從部落來到都都市打拼，勇敢向前追尋屬於自己的未來。

原民班畢業成果展，因為疫情停辦兩年，今年終於復辦，讓全校親師生都覺得非常振奮。行政院原住民族委員會主委夷將‧拔路兒，以及許多關心原住民議題的文化界人士，還有原民班畢業生的家長，紛紛蒞臨現場共度美好的原住民傳統歌謠與現代歌謠傳唱之夜。

金山高中校長陳玉桂指出，本次演出劇本的誕生，來自於原民班學生的故事採集與共創。透過原住民班學生回到家中與父母親或是族人親戚聊天，融合多個故事線的重要內容，透過導演與學生一起討論及引導，形成了最後的劇本。

劇本的背景是以林班故事為背景改編而來。1960年代經濟起，當時政府林務單位策畫在山林植樹，居住在山區普遍務農而經濟不佳的原住民，紛紛投入參與歷時約二十年的山林墾地、種樹的工作。林班的工作非常辛勞，結束一天的工作之後，舒壓與自我療癒的最好方法就是一起歌唱，可以唱出心中苦悶、無奈與思念。長期傳唱下來成為大家耳熟能響的創作歌謠，稱之為林班歌謠。現場我們聽見林班歌謠在學生的用心排練傳唱下，聲音無限悠揚，感動著現場每一個人的心靈。

金山高中校長陳玉桂說，劇名「姊，不要now 了！心中的月光」是學生們共同創作所取的名字。對每一位原住民族人而言，無論在外打拼有多麼辛苦，部落家鄉永遠仍是等待歡迎遊子團圓歸來的原鄉。金山高中也透過這場精彩的演出，期盼每一位原民班的畢業生，帶著有如滿月般的堅定與溫柔，勇敢向前追尋屬於自己的未來。

金山高中是培育原住民族領導人才的搖籃，多年來已經培育出無數優質的人才，搭配金山高中獨有的學術學程與職業學程獨具特色的學習，孕育原住民學生成為德智體群美，五育均衡發展的自信青年。在歷屆優質原民班畢業學生的努力下，我們深信金山高中原住民族藝能班的故事會持續一年接一年的被傳唱與頌揚。

原住民 金山 青年

延伸閱讀

認識原住民 屏大專班製作排灣族單管口笛與吹奏

碩博生比率不足1％ 台大原民生哽咽：歧視讓人不想待在校園

相關新聞

限制使用社群時間真有用？ 專家點唯一方法：讓孩子自己改變

海外版抖音（TikTok）在外界壓力下，宣布推出60分鐘限時設定，將兒少用戶每天使用TikTok的時間限制在60分鐘以內。但是，這個設定，只要輸入一組密碼就能輕易解除。

獨／畢冊封面印錯「數十位老師失蹤」湖口高中家長批回憶被毀

新竹縣立湖口高級中學及附設國中部，今年國三、高三畢業紀念冊封面被家長發現竟印錯字，中英文也不一致，內頁也出現嚴重缺失，不...

高中女孩像阿甘 流淚也要堅持跑下去獲頒總統教育獎

關山工商綜合職能科學生張欣怡熱愛跑步，縱然智力略遜一般人、腳踝有舊傷，但她秉持信念，在淚水汗水中像「阿甘正傳」主角，堅持...

金山高中原民班畢業演出有創意 學生共創「姊的故事」

金山高中原住民藝能班在學校活動中心展現三年所學的樂舞成果，媲美專業劇場級的演出，令在場觀眾投以熱情掌聲。本次演出劇本，關於「部落姊姊」的虛構故事，投影著原住民學生眼中所看見的上一輩與自己，更敘說著原住民從部落來到都都市打拼，勇敢向前追尋屬於自己的未來。

花蓮中小學教甄開缺140名 1400多人報名競爭激烈

花蓮縣今年擴大辦理國中小學教師聯合甄選，開缺140名，有1400多人報名，競爭激烈。縣府提醒，6月4日分別在國風國中、花...

台東小五女生保護自己勤練角力 獲「總統教育獎」殊榮

台東縣岩灣國小五年級生姜可心，不僅是全國角力賽事奪牌常勝軍，家境清寒的她，更是媽媽的心靈支柱，也是教練的小幫手，優異表現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦