曾在「最後的審判」前演唱 泰利斯學者睽違20年訪台

紐約時報盛讚為「文藝復興人聲音樂的搖滾巨星」的超級人聲天團——泰利斯學者(The Tallis Scholars)，睽違20年即將訪台，6月7日在國家音樂廳演出。主辦單位巴哈靈感指出，此次演出由傳奇指揮菲利普斯親率20年未曾來台的泰利斯學者來台，讓台灣樂迷體驗最極致純淨的合唱藝術。

泰利斯學者參與許多音樂紀念活動。其中最重要的當屬1994年四月為了慶祝梵蒂岡聖彼得大教堂西斯汀禮拜堂內的米開朗基羅壁畫《最後的審判》的修復工程完成，他們受教廷之邀在壁畫前演出。

阿卡貝拉(A cappella)是大家熟悉的純人聲演唱的流行音樂形式。此一名詞其實源於文藝復興時期歐洲教堂無伴奏合唱音樂。文藝復興時期的音樂以複音合唱為，包含4至6個聲部，以此時期的哥德式教堂建築為理想的演唱場域。合唱團寬廣的音域、聲部間的模仿手法、絢麗的音色、立體的聲效，用人聲打造一座具有尖拱、扶壁、拱頂、玫瑰窗、彩色玻璃、束柱等建築特色的哥德式大教堂。

「泰利斯學者」由彼得.菲利普斯(Peter Phillips)創立於1973年。團名致敬英國文藝復興時期的音樂奠基者——作曲大師湯瑪斯.泰利斯(ThomasTallis)；又因創團成員皆為牛津大學「合唱獎學金」(choral scholarship)的授獎學生而得名。泰利斯學者由10名歌手所組成，每一聲部分配二人，透過現場演出與唱片發行。奠定世界最權威「文藝復興宗教音樂詮釋者」的地位。

指揮彼得.菲利普斯為牛津大學聖約翰學院的榮譽院士。他一生致力於文藝復興複音音樂的研究和演出，率領泰利斯學者每年在全球四大洲演出約80場音樂會，演出足跡遍布世界著名大教堂和音樂廳，截至疫情前已在全球演出2327場音樂會。

天主教教會自中世紀以來，禁止婦女擔任神職工作。唱詩班的高音聲部由童聲來演唱，中音部分則為男性假聲歌手。16世紀宗教改革之後，羅馬天主教和英國國仍維持這一傳統。菲利普斯和泰利斯學者首開先河以女聲取代童聲，顛覆文藝復興音樂以童聲演唱高聲部的傳統，成為現今男女混聲合唱團演唱文藝復興宗教作品的先驅。他更將此類音樂帶進音樂廳，成為人人可親近的音樂會曲目。

創立泰利斯學者之後，菲利普斯意識到成立自有唱片品牌的重要性，而當時的唱片公司皆以巴洛克之後的音樂為發行目標。1980年，他與創意夥伴史密斯(Steve Smith)共同成立基摩唱片公司(Gimell Records)。菲利普斯指揮泰利斯學者的錄音，至今已有60多張唱片。1987年，泰利斯學者以《德普瑞彌撒曲》專輯贏得《留聲機雜誌》的年度最佳唱片大獎，這是有史以​​來首張獲得此獎項的早期音樂唱片錄音。

●「天籟系列—泰利斯學者合唱團」6月7 日(週三)19:30在 台北國家音樂廳演出，演出資訊: https://www.opentix.life/event/1642538582176178178