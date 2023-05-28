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總統教育獎／全盲罹自閉症 努力多年考取街頭藝人證照精神感人

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市長黃偉哲接見今年獲得總統教育獎的4名得主。圖／市府提供
台南市長黃偉哲接見今年獲得總統教育獎的4名得主。圖／市府提供

出生就全盲，之後又診斷出自閉症，在媽媽的全心照顧下，不僅克服視力與情緒障礙問題，並努力朝自己喜愛的音樂發展，目前就讀台南應用科技大學的陳珞綺，陸續考取7張各縣市的街頭藝人證照，克服困境、努力向上的精神，獲得今年的總統教育獎，將在下月7日北上接受總統表揚。

台南市今年有4名學生獲選全台總統教育獎，市長黃偉哲特別安排與大家相見歡，聆聽孩子分享自身經歷，還贈送每位獲獎人禮物。

黃偉哲表示，每一位得獎主的事蹟都讓人振奮感佩，是台南市的光榮，更是全國的楷模，非常感謝家長、老師的付出及循循善誘，希望獲獎同學在學習、生命上的傑出表現，能夠成為所有學子的典範，激勵大家活得更精彩。

北門農工的陳柏元18歲時因車禍造成頸髓損傷癱瘓，經歷7年封閉生活後重返校園，並參加學校田徑集訓，在去年全國身心障礙國民運動會，贏得肢障男子組鉛球、標槍、鐵餅等3項F52級銀牌。柏元的夢想是讓七股、佳里更無障礙化，他引用Trash band主唱阿夜的話「或許一個人在實現夢想的過程會有點孤單，但我們一群人聚在一起時，一定可以改變世界」。這讓黃偉哲市長十分動容，承諾會盡力協助實現七股、佳里公共空間的無障礙化，市府也會跟他們站在一起，實現每個人的夢想。

台南應用科技大學的陳珞綺在嬰兒時期經檢查發現為全盲，後來還診斷為自閉症患者，長達12年的早療才改善先天情緒問題。珞綺對音樂有高度興趣及天賦，其母親辭職一路陪讀，並鼓勵她考取街頭藝人證照。目前珞綺已有7張證照，不但受邀在市府市政中心定期演出，亦曾受邀赴日表演，獲獎無數。

賢北國小王沐晴同學1歲時診斷出脊髓性肌肉萎縮症(俗稱漸凍症)，無法站立需以輪椅代步，生活起居都要有人幫忙，但她不向命運低頭，國小二年級時即獲校內說故事比賽第1名，更曾獲台南市小小解說員競賽客語組第1名。沐晴表示，她的夢想是像楊玉欣女士一樣，成為電視新聞主播或是成為服裝設計師。

鹽水國小蔡家興同學是新住民之子，父母離異後他與媽媽相依為命。國小二年級時接觸網球，在比賽中獲得許多獎項。家興成熟懂事，遭遇困境時總會努力找到問題所在並克服。他最大的希望就是媽媽可以來看他比賽，會努力得好成績來感謝媽媽栽培。

教育局表示，台南市為了表彰不向命運低頭的學子，也舉辦市級的頒獎典禮，同時訂定「台南市總統教育獎獲獎學生追蹤訪視實施計畫」，從去(111)年開始啟動，分批逐年對歷屆獲獎者追蹤訪視至成年為止，瞭解並關懷獲獎者的就學及發展情形。

台南市長黃偉哲接見今年獲得總統教育獎的4名得主。圖／市府提供
台南市長黃偉哲接見今年獲得總統教育獎的4名得主。圖／市府提供
台南市長黃偉哲接見今年獲得總統教育獎的4名得主。圖／市府提供
台南市長黃偉哲接見今年獲得總統教育獎的4名得主。圖／市府提供

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