樹科大首屆電競畢業生1/3國外挖角 今邀高中職校PK大賽

疫情催化，線上遊戲成為時下重要消遣之一，最早嗅出市場人才需求的樹德科技大學，首創「電競與電腦娛樂」學系，今年第二屆41名大四畢業生發表「競輝閃耀」畢製專題，邀請高中生參與電競比賽， 多元展現遊戲設計、虛擬實境、賽事節目製播等學習成果。

據悉，電競產業是整體遊戲市場含金量驚人，根據Newzoo調查，全球電競觀眾市場產值，去年較前年成長8.7%，達5.32億美元，就連國際奧林匹克委員會都認同「電子競技」可視為「體育運動」，市場規模相當可觀。

樹德科大設計學院長暨電競與電腦娛樂系主任蘇中和指出，電競產業是龐大的產業鏈，該校師生連續三年在全中運與全大運都擔任現場及幕後工作，落實產學接軌及自我學習。

而台灣在電競市場，尤其兼具硬體、人才和市場戰略位置等優勢，全台第一間培養電競產業人才創立科系的樹德科大，今年有41名第二屆畢業生將投入這個新興蓬勃的產業中，電競系副主任蔣天華指出，去年畢業生中，已有1/3的人才被國外電競團隊高薪挖角，其餘學生則投入娛樂傳播領域。

今天樹德科大電競系第二屆41位應屆畢業生，以第三屆暴風盃電子競技比賽「傳說對決」，進行現場轉播表演，內容包括主持、主播／賽評、導播，以及即時畫面轉播投映，展現大學四年在遊戲設計、虛擬實境、賽事節目製播等多元專業。

潘弘偉與邱柏誠二位同學分別表示，籌畫這場畢業製作花半年應用大學四年實務學習和課程，是艱鉅的挑戰，包括設備、經費、突發狀況等，都是自我訓練的機會。

而今天「競輝閃耀」策展形式有『線下電競賽』與『節目錄製』二大單元。

在線下電競賽「競輝閃耀—2023 SCCE 暴風盃數位科藝傳說大賽」暴風盃電競賽，由高中職生組隊進行線下冠亞季殿競賽，參賽學校有「樹德家商VS. 南英商工」、「大榮中學VS.立志中學」、「啟英高中VS.大慶商工」、「東泰高中VS.致用高中」。

在『節目錄製』部分，有「競輝閃耀—永恆傳說大挑戰」，邀請高中職生參賽，以電子競技競賽結合節目錄製模式進行；另有趣味大挑戰PK賽，並將與樹德電競戰隊對決，以及傳說對決挑戰賽，此項目以隨機對戰組合，挑戰最強英雄對決。

校方指出，「競輝閃耀」以現代電子競技的熱烈及精彩作為策展主軸，藉由電子競技所帶來的熱絡氛圍、激烈的比賽場面、及選手的精湛技藝，把年輕人的青春活力發揮得淋漓盡致。

此外，這場「競輝閃耀—2023 SCCE 暴風盃數位科藝傳說大賽」校方獎勵前四名選手，分別為2萬元、1萬元、5千元、3千元不等，以及贊助單位Day & Life(IG：dl_select) 提供前三名戰隊一人一份購物金。