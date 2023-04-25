全國閱讀心得寫作比賽 南光高中獲獎率近9成

台南市新營區南光高中推行新課綱閱讀素養有成，近日參加全國高中閱讀心得寫作比賽，參賽學子獲獎率近9成，校長洪丙丁認為，學生從閱讀過程中除豐富知識，更關心社會議題，這是新課綱自主學習及社會參與核心素養的實踐，感謝師長及國文科團隊細心指導。

南光高中今天發布今年度參加全國高級中學閱讀心得寫作比賽成績，特優9篇、優等15篇、甲等13篇，參賽作品42篇有37篇獲獎，其中超過半數作品獲優等以上。

校方指出，學生在其他領域也表現出色，獲獎連連，如高中醫療科技創意競賽榮獲優等獎、全國高中南區英文辯論賽，高二學生蕭冠瑜獲最佳辯士第1名、市長盃語文競賽高二學生吳以氻獲國語朗讀第2名；國三學生林祐丞原住民語第2名、全國scratch競賽國一學生劉丞沄、謝芸臻獲佳作等。

南光高中教務處副主任許正輝說，學校推行全國高級中學閱讀心得寫作比賽已行之有年，每學期安排國中部一、二年級及高中一、二年級學生，組織班級讀書會及設置班級書箱書櫃、閱讀護照心得寫作，每周善用輔導課及彈性自主學習時間至圖書館共同閱讀課外讀物，打造師生一起閱讀場所，圖書館時時分享相關閱讀投稿資訊，期望學生不只是讀，而能將內容化為一篇篇文章。

國文科團隊程美鐘、吳龍安、蘇莉閔、高華灼、黃詠雁、林采萱及李奕青等老師也用心指導學生閱讀心得比賽，師生相互切磋下，學生寫作進步顯著。

高二學生洪筱衿以「只有青春能啟發青春，也只有青春能說服青春」作品獲得特優。閱讀的書籍是王溢嘉的「青春第二課」，作者先介紹故事再將與名人及輝煌成就連結，從書中的青春故事，發現名人的青春故事及經驗，其實與大部分人有相同之處，關鍵在於大膽嘗試、把握機會，勇於挑戰開拓自己的可能性，且不輕易放過每個使自己進步的機會，給予很大的動力。