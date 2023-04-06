大葉大學運用AI 攜手企業開發水果採摘機器人 國際發光

彰化縣大葉大學電機工程系教授黃登淵、資訊管理系教授陳郁文與校友、宏新科自動控制公司課長許景貿產學合作，開發水果採摘機器人，透過智慧農業解決農村高齡化、勞工不足問題，研發成果參加馬來西亞MTE國際發明展拿下銀牌獎。

電機系教授黃登淵說，大葉大學是一所產學導向的綜合大學，此次與彰化在地產業宏新科自動控制公司董事長黃錦泰、課長許景貿合作下，透過國科會產學計畫，共同在馬來西亞MTE國際發明展獲得銀牌肯定，水果採摘機器人採用目前最熱門的AI視覺深度學習技術，可以辨別水果成熟度與採收時機，並且設計有智慧控制系統，能夠遠程監診，即時排除問題。

資管系教授陳郁文說，馬來西亞MTE國際發明展今年共有法國、波蘭等21個國家、509件作品參加，能得獎實屬不易，許景貿在大葉就讀時即積極學習大數據、類神經網路等領域，畢業後進入宏新科擔任研發部門主管，將所學落實於產業，此次產學合作研發的水果採摘機器人，結合了視覺深度學習與智慧控制，讓水果採收自動化，邁向農業智慧化。

許景貿說，有感於農村面臨勞動力不足以及人口高齡化等問題，公司希望開發自動化、智慧化的農業採摘方式，取代人工水果採摘，以提高生產效率，節省人力成本，因此與母校進行產學合作，結合學校的影像辨識基礎與產業的機械控制實務經驗，希望能驅動新農業生產模式。