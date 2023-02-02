成大附工創校85年 首位出國留學應屆畢業生王冠毅是如何做到？

誰說唸高職就不能出國留學？成大附設高級工業職業進修學校資訊科學生王冠毅，最近申請到加拿大協和大學建築工程系，成為成工附工創校85年以來，第一位錄取外國大學的應屆畢業生。

成績優異而且很有自己想法的王冠毅，當初為了習得一技之長，沒有選擇一般高中而進成大附工，白天在勞動部台南職業訓練場受訓，晚上到學校唸書，高二時就成為全國太陽能光電設置乙級技術士證照最年輕的得主，並在兩年內考取太陽能光電設置乙級、工業配線丙級、軟體設計丙級、室內配線丙級、工業電子丙級、電腦硬體裝修丙級、軟體應用丙級、網頁設計丙級等8張專業證照。

雖然走的是技職路線，但並不影響他到國外深造的想法，其實在國三時就有想到要出國唸書，後來高職學習到太陽能、電力的知識技能，想更加深化對太陽能、環境、綠建築、材料等工程知識領域的探索，並把專業應用在節能建築上，而決定申請國外學校，獲得家人支持。

王冠毅沒有找留學代辦，而是自己蒐集入學申請資料，再與家人討論、整理簡歷和讀書計畫。除了擁有8張專業證照之外，更自主參加清華大學的物理化學磨課師網路課程並獲得學習證書，強化理化知識；並擔任班長、學藝股長，也參加創造力社團及競賽，同時培養看書與運動的興趣。

至於重要的英文能力方面，為了申請理想中的外國學校，王冠毅除了積極準備托福考試，更提高自我要求。「學測的標準是7000個單字，但我背的是10000個單字」王冠毅會利用工作閒暇之餘讀英文，晚上附工下課後也會再夜讀到凌晨兩點，假日則尋求校外資源，參與社區教會的英語分享小組，並跟外籍傳教士練習對談，在積極努力下，順利申請到國外學校。

學校表示，加拿大協和大學建築工程系融合了土木工程、機械工程以及建築學三項專業，從建校之初就將其建築工程專業獨立門派，並且是唯一被加拿大工程認證機構（Canadian Engineering Accreditation Board）授權頒發建築工程方向的學、碩士與博士學位的大學，美國只有少數大學擁有類似專業，加拿大僅此一所。