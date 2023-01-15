重現老工藝 雲林華德福小學生製竹牌樓、演布袋戲

雲林縣古坑華德福小學昨天與山峰社區結合舉辦過年慶典，重現手工竹製牌樓工藝，家長們組隊表演飛龍搶珠，高年級學生演奏充滿傳統年味的舞獅及布袋戲，大家都玩得不亦樂乎。另，也舉辦豐富的年貨市集，促進家長、社區及學校緊密連結。

華德福小學解釋，竹牌樓工藝是為了重現古早農村過年時戲棚下的景象，山峰社區發展理事會帶著家長們傳承這門不用一根釘只用竹枝與鑽孔結構的手藝。在地盤高度相差甚大的情況下，依然可以使牌樓維持水平且使自然彎曲的竹枝呈現傳統建築屋頂的燕尾脊。

忙碌於工作的爸爸們接替平時在家校間忙碌的媽媽們，迅速組成能奔跑跳躍的舞龍隊伍。體能最好的爸爸執掌龍珠與龍首，後方龍身的爸爸們腳步也需齊整才能舞出華麗的舞龍戲碼，舞龍隊伍考驗爸爸們的體力，也向孩子展現男性的陽剛力量。

每年的舞獅表演都是由六年級學生擔綱演出，隨著鑼鼓點擺頭搖尾，展現初長成的幼獅活力，也考驗同學間的默契。在旁負責打鼓的爸爸是自學而成。從小喜歡廟會的熱鬧但因為害羞不敢出面學習，仍十分有興趣地暗自記下鑼鼓節奏自學，現在已是知名的廟會鑼鼓師傅，激勵著孩子們朝自己有興趣的方向前進。

山峰華德福的中樂團為孩子們開啟傳統音樂之美。華德福教育十分重視滋養孩子幼年時期心魂內在，而諸多中式樂器能與孩子們胸腔達成共振，溫暖他們的內心。在竹牌樓下孩子展示他們的學習成果，在歡樂的絲竹聲中迎接新年。

今年的市集有諸多山峰社區鄰居帶來自製農產品，有山峰地區知名可以當魷魚乾吃的筍乾，鮮果製成的酵素及當地特產自烘咖啡、鮮榨苦茶油、茶葉及各式現採蔬果。各家家長們製作各種鹹甜小吃，自然烘焙麵包、堅果、果乾、杏仁茶等。