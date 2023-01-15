快訊

112學測數B／竟比數A燒腦！ 自然組考生見「獨有教材」好意外：有點難

112學測數B／數A沒有的章節都考！物理概念入題 考生：比去年難

經典賽／日媒提前曝光30人名單 大谷翔平領軍夢幻陣容

重現老工藝 雲林華德福小學生製竹牌樓、演布袋戲

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
華福德國小學生家長組隊表演飛龍搶珠。圖／華福德國小提供
華福德國小學生家長組隊表演飛龍搶珠。圖／華福德國小提供

雲林縣古坑華德福小學昨天與山峰社區結合舉辦過年慶典，重現手工竹製牌樓工藝，家長們組隊表演飛龍搶珠，高年級學生演奏充滿傳統年味的舞獅及布袋戲，大家都玩得不亦樂乎。另，也舉辦豐富的年貨市集，促進家長、社區及學校緊密連結。

華德福小學解釋，竹牌樓工藝是為了重現古早農村過年時戲棚下的景象，山峰社區發展理事會帶著家長們傳承這門不用一根釘只用竹枝與鑽孔結構的手藝。在地盤高度相差甚大的情況下，依然可以使牌樓維持水平且使自然彎曲的竹枝呈現傳統建築屋頂的燕尾脊。

忙碌於工作的爸爸們接替平時在家校間忙碌的媽媽們，迅速組成能奔跑跳躍的舞龍隊伍。體能最好的爸爸執掌龍珠與龍首，後方龍身的爸爸們腳步也需齊整才能舞出華麗的舞龍戲碼，舞龍隊伍考驗爸爸們的體力，也向孩子展現男性的陽剛力量。

每年的舞獅表演都是由六年級學生擔綱演出，隨著鑼鼓點擺頭搖尾，展現初長成的幼獅活力，也考驗同學間的默契。在旁負責打鼓的爸爸是自學而成。從小喜歡廟會的熱鬧但因為害羞不敢出面學習，仍十分有興趣地暗自記下鑼鼓節奏自學，現在已是知名的廟會鑼鼓師傅，激勵著孩子們朝自己有興趣的方向前進。

山峰華德福的中樂團為孩子們開啟傳統音樂之美。華德福教育十分重視滋養孩子幼年時期心魂內在，而諸多中式樂器能與孩子們胸腔達成共振，溫暖他們的內心。在竹牌樓下孩子展示他們的學習成果，在歡樂的絲竹聲中迎接新年。

今年的市集有諸多山峰社區鄰居帶來自製農產品，有山峰地區知名可以當魷魚乾吃的筍乾，鮮果製成的酵素及當地特產自烘咖啡、鮮榨苦茶油、茶葉及各式現採蔬果。各家家長們製作各種鹹甜小吃，自然烘焙麵包、堅果、果乾、杏仁茶等。

山峰教師團的即興書畫攤位、校長的眷村蔥油餅與家長會媽媽們以校內橄欖樹果實製作的醃橄欖與酸梅橄欖飲品。緊密的家校互動與社區連結，在偏遠的山區裡也是熱熱鬧鬧，氣氛十足的過年景象。

雲林縣古坑華德福小學生重現古早農村過年時戲棚下景象。圖／華福德國小提供
雲林縣古坑華德福小學生重現古早農村過年時戲棚下景象。圖／華福德國小提供
雲林縣古坑華德福小學生重現古早農村過年時戲棚下景象。圖／華福德國小提供
雲林縣古坑華德福小學生重現古早農村過年時戲棚下景象。圖／華福德國小提供

爸爸 小學

延伸閱讀

雲林最大眷村修建將完工 免廢市集重新開幕

雲林大湖口溪治理工程完工 河岸變美！9旬嬤笑：揮別水患

宜蘭7旬婦喪子後獨居拾荒 今重溫過年團圓火鍋

布袋戲人間國寶黃俊雄大師 榮獲國家最高文化獎項

相關新聞

影視產業永續 政大傳播學院師生參訪3000萬醫院實景棚

台灣第一個專為影視拍攝而設計搭建的「拍醫院」實景棚，全數比照真實醫院打造，從掛號處、候診區到開刀房以及各式電子醫療器材、...

家長盼增校 竹市擬引進數位實中

新竹市長高虹安昨天趁假日首度與55名家長會長交流多項教育議題，不少家長關心增班增校或增辦高中可能？市府教育處觀察少子化趨...

北市福星國小學生揮毫喜迎兔年 3米高馬賽克拼貼秀成果

為迎接農曆春節到來，台北市福星國小全校師生與家長大展身手，揮毫寫「福」、「春」等字的春聯，今天在校內川堂以馬賽克方式拼貼...

百年芳榮米廠研發創意香米餅 新品發表捐贈百年小學

台南後壁芳榮米廠與北田食品以益全香白米與糙米研發新商品「無米樂香米餅」，今天捐贈在地百年小學菁寮國小與幼兒園師生每人一包...

當年百餘學分被當師不放棄 基中校友年送百副眼鏡報師恩

國立基隆高中校友戚居恩當年讀高中時，有100多學分被當，在熱心老師協助補齊學分才順利畢業，他事業上軌道後回饋母校，每年送...

沿海偏鄉塭港國小廚房火警受損 嘉縣府啟動供餐協助

嘉義縣沿海東石鄉塭港國小，昨天下午因鄰居堆置保麗龍起火遭波及，濃黑煙灌入校園廚房，造成廚房輕鋼架燻黑、磁磚受熱破損，所幸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。