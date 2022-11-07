高市青年局雄校聯社團成果發表 學子展青春活力

高雄市政府青年局昨天舉辦雄校聯社團養成實驗室成果發表會，學生社團帶來音樂、舞蹈等表演，展現青春本色。青年局長張以理指出，社團成果發表會是讓實驗室社團學生會員展現辛苦練習成果、一展表演魅力的舞台，歡迎更多學生社團註冊成為社團實驗室會員。

張以理表示，為了給學生舒適的空間可以練習社團課程所學，青年局設立雄校聯社團養成實驗室，鄰近中央公園捷運站3號出口，提供學生舞蹈、吉他、展演攝影、會議使用等空間，一律免費讓學生社團來註冊借用，希望能帶動學生社團蓬勃發展，也提升高雄青年的表演藝術素養和技能。

青年局指出，原使用雄校聯的社團學生為舞蹈、音樂及康輔性質社團居多，近來戲劇社、攝影社及辯論社使用需求也提高，以實驗室作為社團練習場地，發揮雄校聯空間更多可能性。

過往學生社團活動練習常為借場地發愁，雄校聯社團空間希望能滿足學生玩社團的需求，也鼓勵學生參與社團活動培養興趣，從事具有正面價值的活動，透過社團練習及成果發表，學習如何面對壓力及團隊合作，玩出更多新能力。