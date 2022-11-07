快訊

房市降溫年輕人仍買不起？民團點出關鍵政策問題

中英飛行員雙面諜 退役英飛官知識恐被用在對台戰？

1.3億劑快到期！每月5劑免費快篩擬加發「兩族群」 最快這個月上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市青年局雄校聯社團成果發表 學子展青春活力

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市青年局昨天辦雄校聯社團成果發表，表演性質多元，展現青春無畏。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局昨天辦雄校聯社團成果發表，表演性質多元，展現青春無畏。圖／高雄市青年局提供

高雄市政府青年局昨天舉辦雄校聯社團養成實驗室成果發表會，學生社團帶來音樂、舞蹈等表演，展現青春本色。青年局長張以理指出，社團成果發表會是讓實驗室社團學生會員展現辛苦練習成果、一展表演魅力的舞台，歡迎更多學生社團註冊成為社團實驗室會員。

張以理表示，為了給學生舒適的空間可以練習社團課程所學，青年局設立雄校聯社團養成實驗室，鄰近中央公園捷運站3號出口，提供學生舞蹈、吉他、展演攝影、會議使用等空間，一律免費讓學生社團來註冊借用，希望能帶動學生社團蓬勃發展，也提升高雄青年的表演藝術素養和技能。

青年局指出，原使用雄校聯的社團學生為舞蹈、音樂及康輔性質社團居多，近來戲劇社、攝影社及辯論社使用需求也提高，以實驗室作為社團練習場地，發揮雄校聯空間更多可能性。

過往學生社團活動練習常為借場地發愁，雄校聯社團空間希望能滿足學生玩社團的需求，也鼓勵學生參與社團活動培養興趣，從事具有正面價值的活動，透過社團練習及成果發表，學習如何面對壓力及團隊合作，玩出更多新能力。

青年局說明為秉持培育青年多元創業能力，提升青年表演藝術技能、促進青年創就業發展，除了提供學生練習社團的空間，也安排社團展現成果的舞台，期待多元社團表演能激盪出不一樣火花。

高雄市青年局昨天辦雄校聯社團成果發表，學生表演展現青春活力。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局昨天辦雄校聯社團成果發表，學生表演展現青春活力。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局積極輔導學生社團活動，帶動玩社團風氣。圖／高雄市青年局提供
高雄市青年局積極輔導學生社團活動，帶動玩社團風氣。圖／高雄市青年局提供

延伸閱讀

2022 KFA高雄時尚大賞 洪衣彤獲金賞及最具商業價值賞

港青來台推香港茶文化 「港仔大佬」餐廳散發港式風情

秋日野餐百隻毛孩同樂！台灣設計展落幕 青年能量持續擴大

青春限動品牌聯名款 台灣設計展玩跨界合作

相關新聞

原物料大漲！慈濟援建台東學生宿舍從5700萬漲到近億元

台東縣豐田國中足球隊屢創佳績，但球員在校訓練住宿空間不足，經縣府與校方求助慈濟協助捐建宿舍，原規畫經費5700餘萬元，後...

高市青年局雄校聯社團成果發表 學子展青春活力

高雄市政府青年局昨天舉辦雄校聯社團養成實驗室成果發表會，學生社團帶來音樂、舞蹈等表演，展現青春本色。青年局長張以理指出，...

校園新鮮事／亦宛然教做 淡中美術班 做中學布袋戲

淡水國中美術班長期與在地藝術師合作，今年與三芝地區的亦宛然掌中劇團合作，由劇團第四代藝師李奕賢與團長李蔡素貞設計課程，從...

第16屆聯合作文盃新北區賽 5處考場6080人參賽

第16屆聯合盃全國作文大賽新北市區賽今在新北5處考場舉行，共有6080名學生報名。新北教育局長張明文說，為了提升學生競爭...

聽障高職生劉奕武 勇奪身障者技能競賽基礎女裝全國第一

高雄市三民家商聽障生劉奕武應屆畢業仍留校苦練，以努力克服障礙，在今年第17屆全國身心障礙者技能競賽，擊敗國內不少身障女裝...

全國績優文化志工 退休教師尤桂遵獲文化教育雙肯定

第29屆全國績優文化志工表揚，在全台超過50個文化運用單位競爭下，新竹市文化局推薦4名志工獲獎，其中，新竹高中退休教師尤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。