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元智大學參加潮創客大賽獲亞軍 可減輕牙髓治療苦楚

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
元智大學化材系教授孫安正（中）團隊獲「第五屆潮創客大賽」亞軍獎金45萬。圖／元智大學提供
元智大學化材系教授孫安正（中）團隊獲「第五屆潮創客大賽」亞軍獎金45萬。圖／元智大學提供

桃園元智大學化材系教授孫安正與齒科生醫陶瓷組研究生，參加「第5屆潮創客大賽」，團隊花3年時間研製齒科生醫陶瓷材料，獲得亞軍暨45萬元高額研究獎金殊榮。

「牙疼不是病，但是疼起來要人命」為本次參賽主題，傳統牙疼治療大多以根管方式治療，俗稱抽神經；不過元智團隊研發出齒科活髓治療之覆髓術用生醫陶瓷粉末，再牙齒空缺處填入粉末，讓牙齒保留牙髓活性，使牙髓能恢復健康。

孫安正表示，牙髓組織存在於牙齒內部一個細細長長的狹窄空間裡，其末端與牙齒外血管相連而獲取養分，但是當牙髓組織因外傷或是蛀牙而暴露於口腔遭到冷熱溫差或細菌攻擊時，將引發牙髓神經的發炎反應，即牙髓炎，這時候就會感到牙疼。

孫安正說，醫師有了活髓治療這套技術，針對某些較輕微的牙髓炎，可以只要移除發炎部分，得以保留未受感染的牙髓，既可讓醫師省時省力、也可減輕治療痛苦。

孫安正指出，潮創客大賽吸引全台153隊新創團隊參加，從初賽的書面審查到複賽，勝出的最後10隊再行決賽，參賽過程7分鐘陳述成果，8分鐘評審委員提問，需在短暫時間內講解實屬不易，很開心能獲獎。

牙齒 團隊 元智大學

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