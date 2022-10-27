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台南不一樣的生命教育 西門實小創作30本雙語繪本

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平區西門實小將友善校園的相關議題融入雙語的學習主軸，創作30本生命教育雙語繪本有聲電子書。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平區西門實小將友善校園的相關議題融入雙語的學習主軸，創作30本生命教育雙語繪本有聲電子書。記者鄭惠仁／攝影

台南市推動生命教育有成，安平區西門實小及南區志開實小老師蘇鳳珠分獲今年生命教育特色學校及績優人員，西門實小把友善校園的相關議題融入雙語的學習主軸，創作30本生命教育雙語繪本有聲電子書，學生製作蝙蝠屋，讓蝙蝠多了個家。

西門實小延續發展素養導向生命教育課程教學模組，規畫完整系列生命課程、身心障礙關懷、特教資源班學生融合體驗教學，將尊重關懷的情操潛移默化於孩子的內心。也以生命教育及環境教育為主體架構，將友善校園的相關議題融入雙語的學習主軸，創作30本生命教育雙語繪本有聲電子書。

西門實小緊鄰安平樹屋與海，生態豐富，可見招潮蟹等螃蟹行蹤，每到黃昏後，也可見蝙蝠飛翔，這些生態故事都成為生命教育雙語繪本，師生也釘製蝙蝠屋，營造良善的蝙蝠棲息環境；也請黃金蝙蝠館館長教導認識蝙蝠，以及幼蝠掉落，如何協助幼蝠爬回蝙蝠屋。學校透過課程、活動、慶典，點燃孩子愛的火苗，讓學生學會關心環境、愛護生命，珍愛身邊的人事物。

志開實小老師蘇鳳珠長期分享生命教育教學與專題，提升團隊夥伴課程教學成長，擔任講座分享經驗教學、鼓勵辦理多元生命教育活動，其中也將生命教育融入課程設計，如關懷據點關愛老人活動、社區老建築踏查、水交社文化園區文史發展等，帶領孩子體會時代變遷的影響與感受。

教育局長鄭新輝表示，西門實小於2018年已獲得教育部生命教育特色學校，今年再次獲獎，足見學校對生命教育推的用心；而志開實小老師蘇鳳珠除了不斷研發生命教育議題教案與課程，並深耕生命教育校園文化，將自己本身對生命教育豐富的經驗，擴散讓更多教師專業成長。此次獲獎學校及人員的經驗值得觀摩與學習，將邀請獲獎學校及人員於推動生命教育相關活動時進行分享，鼓勵各校持續推動生命教育，創造友善校園，用教育闡揚生命的美好。

台南市推動生命教育有成，安平區西門實小及南區志開實小老師蘇鳳珠（左一）分獲今年生命教育特色學校及績優人員。記者鄭惠仁／攝影
台南市推動生命教育有成，安平區西門實小及南區志開實小老師蘇鳳珠（左一）分獲今年生命教育特色學校及績優人員。記者鄭惠仁／攝影

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