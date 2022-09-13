中市安和國中停車場注入活水 枯燥廣場變身師生最愛

教育部今在國立台中教育大學舉辦「109年度校園美感環境再造計畫績優學校及績優設計師」頒獎典禮分享推動校園環境美學教育經驗，特優、優等及甲等學校各3所及4組績優設計師團隊。台中市安和國中改造學校停車場，加入歷史元素，美化景觀，枯燥廣場成為各領域課程師生最愛上課所在。

109年度共17所學校獲得「校園美感環境再造計畫」補助，經歷一年的努力，學校除開闢環境美學教育、知能啟發特色課程結合，令人耳目一新。特優學校包括宜蘭縣復興國中、屏東縣泰武國小、台中市安和國中；優等新竹市成德高中、桃園市霄裡國小、基隆市港西國小；甲等南投縣大成國小、台南市安溪國小、高雄市立成功特殊教育學校。

台中市安和國中位在大肚山下、緊鄰筏子溪，校園美感環境改造計畫，國教署與地方政府協助改善學校廣場排水，打造一座森林中的生態地景，將生態地景與排水系統合併施作；原本枯燥的停車廣場地面，改以當地「水源地」歷史故事為意象，化作陣陣漣漪擴散向校園四面，視覺效果如在森林中的華麗之境。這個場域成為師生都喜愛的美感基地，評審特優。

安和國中前後任校長一起出席領獎，改造計畫由前任校長許志瑋申請及執行。許志瑋說，此由全校師生一起討論，過程充滿驚喜。當初為解決大葉桃花心木生長不良，學生提出不少創意想法，如將雨水儲存的地下水庫、利用回收寶特瓶自動澆灌等等，學生參與校園改造，解決問題。