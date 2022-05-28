富春國小學生創「擦玻璃機器人」 校長:有開始就會厲害
台中市豐原富春國小五年級學生，日前參與110學年度科技教育創意實作競賽科技任務組，因感受父母平常做家事的辛勞，發揮創意設計出透亮小精靈「擦玻璃機器人」，讓做家事過程更有趣、容易，也更加安全。
學生在創作過程中不斷克服困難，起初擦玻璃機器人不斷從玻璃窗上滑落，為了讓機器人在玻璃上順利運行，與科技中心老師鄭宏吏討論改進方法，接著嘗試減輕其重量，更改材質、履帶輪、測試磁鐵磁力、自製導風管、更換開發板等，終於成功讓擦玻璃機器人在玻璃上垂直運行。
組員之一的同學邱黃允敬表示，在過程中學會了自己寫程式，看到擦玻璃機器人真的動起來的那一刻真的很開心。同學歐屯熹也興奮的說，為了做出符合我們需求的零件，我們自己學習繪圖，並3D列印零件，過程中學到了許多新的技能。
指導老師鄭宏吏表示，學生在製作過程中體驗創意發想、畫設計圖，到實際成品產出的每一個過程，所學到的不只是製作了單一個機器人，更多的是在生活中，與夥伴一起解決問題的能力與素養，以及為解決問題而不斷學習的終身學習力。
富春國小校長李秀櫻表示，學生成長是最好的禮物，也是孩子們做、用、想的創意成果展現，不用很厲害才開始，要開始了才會很厲害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言