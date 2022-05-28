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富春國小學生創「擦玻璃機器人」 校長:有開始就會厲害

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
學生們透過團隊合作，設計、規劃「擦玻璃機器人」。圖／富春國小提供
學生們透過團隊合作，設計、規劃「擦玻璃機器人」。圖／富春國小提供

台中市豐原富春國小五年級學生，日前參與110學年度科技教育創意實作競賽科技任務組，因感受父母平常做家事的辛勞，發揮創意設計出透亮小精靈「擦玻璃機器人」，讓做家事過程更有趣、容易，也更加安全。

學生在創作過程中不斷克服困難，起初擦玻璃機器人不斷從玻璃窗上滑落，為了讓機器人在玻璃上順利運行，與科技中心老師鄭宏吏討論改進方法，接著嘗試減輕其重量，更改材質、履帶輪、測試磁鐵磁力、自製導風管、更換開發板等，終於成功讓擦玻璃機器人在玻璃上垂直運行。

組員之一的同學邱黃允敬表示，在過程中學會了自己寫程式，看到擦玻璃機器人真的動起來的那一刻真的很開心。同學歐屯熹也興奮的說，為了做出符合我們需求的零件，我們自己學習繪圖，並3D列印零件，過程中學到了許多新的技能。

指導老師鄭宏吏表示，學生在製作過程中體驗創意發想、畫設計圖，到實際成品產出的每一個過程，所學到的不只是製作了單一個機器人，更多的是在生活中，與夥伴一起解決問題的能力與素養，以及為解決問題而不斷學習的終身學習力。

富春國小校長李秀櫻表示，學生成長是最好的禮物，也是孩子們做、用、想的創意成果展現，不用很厲害才開始，要開始了才會很厲害。

學生除了硬體規劃設計外，也學習軟體，書寫機器人運作程式。圖／富春國小提供
學生除了硬體規劃設計外，也學習軟體，書寫機器人運作程式。圖／富春國小提供
學生們在創作過程中，學習如3D建模、列印等新技能。圖／富春國小提供
學生們在創作過程中，學習如3D建模、列印等新技能。圖／富春國小提供
台中市豐原富春國小五年級學生，日前參與110學年度科技教育創意實作競賽科技任務組，研發出「擦玻璃機器人」。圖／富春國小提供
台中市豐原富春國小五年級學生，日前參與110學年度科技教育創意實作競賽科技任務組，研發出「擦玻璃機器人」。圖／富春國小提供

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