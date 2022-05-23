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屏縣舊泰武國小將打造「舊泰武登山前進基地」今動土

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏縣府將閒置舊泰武國小，打造為登山前進基地，成為大武山山林教育中心，未來成為進入北大武山的重要生態文化基地，今舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
屏縣府將閒置舊泰武國小，打造為登山前進基地，成為大武山山林教育中心，未來成為進入北大武山的重要生態文化基地，今舉行動土典禮。記者劉星君／攝影

屏東縣泰武鄉北大武山，海拔3092公尺是五嶽之一，也是排灣族聖山，屏東縣舊泰武國小歷經八八風災，泰武村遷居山下吾拉魯滋部落，縣府將閒置舊泰武國小，打造為登山前進基地，成為大武山山林教育中心，未來成為進入北大武山的重要生態文化基地，今舉行動土典禮。

縣長潘孟安今出席動土典禮，屏縣原鄉議員何長成、泰武鄉長邱登星、泰武鄉代會主席華李立民與部落族人參與，現場以排灣族祈福儀式祈求工程順利，該工程含規畫設計共4500萬元，預計12月完工。

原民處指出，閒置的舊泰武國小校舍，打造為「舊泰武登山前進基地」，未來作為山域響導專業人員、山林志工訓練場、南台灣植物林相的生態教育場域，結合屏東咖啡、串聯屏185縣道沿山部落，成為進入北大武山的重要生態文化基地。

2009年的莫拉克風災，泰武鄉泰武部落族人遷居到萬金營區附近的吾拉魯滋部落，現任的立法委員伍麗華是當時剛上任泰武國小校長，泰武部落遷下山，泰武國小也歷經多次搬遷，終於落腳在吾拉魯。

潘孟安說，泰武部落的族人雖然搬到山下，但常會想念山上家，想回到部落。泰武鄉長邱登星團隊剛好有一個大武山山林教育中心構想，他看到後認為縣府應要盡一份心力，將後續的工程案交由原民處執行。

潘孟安說，公部門能夠幫忙的，是讓資源挹注改善部落環境、設施、充實設備。後續更重要的是「軟體」工程，部落的族人組成在地的組織，串聯更多的年輕人，一起投入山林知識產業，串連185縣道的原住民部落，讓更多人進到這個場域內，認識排灣族的聖山大武山。

本工程案監造建築師林存城說，登山前進基地營工程分兩期，既有的建物、環境地貌改善。第一期工程包括全區的水土保持、排水、行政大樓拆除、碎石鋪面的停車空間、教學大樓屋頂防漏、親子戶外探索教育場地、全區照明等等；第二期則是教學大樓建物強化、廁所整修、廚房整備、教室空間改善等等。

原住民處長顏成仁說，近幾年很多平地朋友喜歡從事親山的活動，透過建置舊泰武登山前進基地營，不但讓大眾尊重山林，親近山林不誤入族人的私有土地，更可以將原住民的生態智慧傳承給下一代，甚至吸引年輕一輩的族人返鄉就業。

屏縣府將閒置舊泰武國小，打造為登山前進基地，成為大武山山林教育中心，未來成為進入北大武山的重要生態文化基地，今舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
屏縣府將閒置舊泰武國小，打造為登山前進基地，成為大武山山林教育中心，未來成為進入北大武山的重要生態文化基地，今舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
屏縣府將閒置舊泰武國小，打造為登山前進基地，成為大武山山林教育中心，未來成為進入北大武山的重要生態文化基地，今舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
屏縣府將閒置舊泰武國小，打造為登山前進基地，成為大武山山林教育中心，未來成為進入北大武山的重要生態文化基地，今舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
屏縣府將閒置舊泰武國小，打造為登山前進基地，成為大武山山林教育中心，未來成為進入北大武山的重要生態文化基地，今舉行動土典禮，縣長潘孟安出席（後排中）。記者劉星君／攝影
屏縣府將閒置舊泰武國小，打造為登山前進基地，成為大武山山林教育中心，未來成為進入北大武山的重要生態文化基地，今舉行動土典禮，縣長潘孟安出席（後排中）。記者劉星君／攝影
屏縣府將閒置舊泰武國小，打造為登山前進基地，成為大武山山林教育中心，未來成為進入北大武山的重要生態文化基地，今舉行動土典禮，現場以排灣族祈福儀式祈求工程順利。記者劉星君／攝影
屏縣府將閒置舊泰武國小，打造為登山前進基地，成為大武山山林教育中心，未來成為進入北大武山的重要生態文化基地，今舉行動土典禮，現場以排灣族祈福儀式祈求工程順利。記者劉星君／攝影
屏縣府將閒置舊泰武國小，打造為登山前進基地，成為大武山山林教育中心，未來成為進入北大武山的重要生態文化基地，今舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
屏縣府將閒置舊泰武國小，打造為登山前進基地，成為大武山山林教育中心，未來成為進入北大武山的重要生態文化基地，今舉行動土典禮。記者劉星君／攝影
屏縣府將閒置舊泰武國小，打造為登山前進基地，成為大武山山林教育中心，未來成為進入北大武山的重要生態文化基地，今舉行動土典禮，現場以排灣族祈福儀式祈求工程順利。記者劉星君／攝影
屏縣府將閒置舊泰武國小，打造為登山前進基地，成為大武山山林教育中心，未來成為進入北大武山的重要生態文化基地，今舉行動土典禮，現場以排灣族祈福儀式祈求工程順利。記者劉星君／攝影

屏東縣 潘孟安 北大武山

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