快訊

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

PLG／富邦勇士險勝領航猿 林書緯確診歸隊狀況不明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

健行科大數媒系在桃園設計庫舉辦 鄭文燦視訊勉勵

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢健行科技大學數位多媒體設計系畢業展即日起在「桃園設計庫」登場。圖／健行科大提供
桃園中壢健行科技大學數位多媒體設計系畢業展即日起在「桃園設計庫」登場。圖／健行科大提供

桃園中壢健行科技大學數位多媒體設計系畢業展即日起在「桃園設計庫」登場，展出影視、平面、動畫、遊戲等類別共17項優秀作品，受到疫情影響，桃園市長鄭文燦為了不讓學生失望，特別以線上視訊方式表達對學生關懷並強調「設計力可以改變城市，也可以改變台灣」，讓學生受到鼓舞。

國內疫情延燒，打亂策劃數媒系畢業展腳步，最後選擇以線上開幕、線下實體展出的雙軌模式，今年邁入第4屆的數媒系畢業展，以衷點為題，「衷」是初衷，「點」則是為大學劃下句點意，表達人生每個階段都有結束，也是另外一個開

數媒系今年畢展的另一亮點是仿造「金馬獎」模式，在展覽前特別舉行作品的個別報導，同以文字、專業影音的訪談模式，報導參與團隊在畢展當中的作品點滴，畢展總召集人蔡佩如表示，經過整麼長時間的規劃與策展，「感覺整個人都快虛脫了」，但是看到每位同學都有很好的展現，內心很感動，雖然疫情阻斷節奏，就如同在設計的途中，總是跌跌撞撞，不斷修正。

鄭文燦也鼓勵畢業生說，他相信「設計力可以改變城市，也可以改變台灣」；市府對於設計與文創產業的推動，讓所有年輕人得到更好的舞台。

桃園中壢健行科技大學數位多媒體設計系畢業展即日起在「桃園設計庫」登場，桃園市長鄭文燦以線上視訊方式表達對學生關懷。圖／健行科大提供
桃園中壢健行科技大學數位多媒體設計系畢業展即日起在「桃園設計庫」登場，桃園市長鄭文燦以線上視訊方式表達對學生關懷。圖／健行科大提供

桃園 疫情 鄭文燦

延伸閱讀

網傳快篩試劑可向里長領 鄭文燦：假消息勿信

飛速成長的「航空城」 網友熱議誰來接任市長大位？

桃園助弱勢族群 提供街友、獨居長者、低收戶公費快篩服務

桃園兒童打疫苗 48%家長同意 177校已完成規畫

相關新聞

統測設計群「鱻」罐頭設計入題 需繪2張圖考驗手速

111學年四技二專統一入學測驗今天登場，設計群科專業二今天率先登場。教育團體評析，今年試題難易度適中，第一大題以「鱻」海...

健行科大數媒系在桃園設計庫舉辦 鄭文燦視訊勉勵

桃園中壢健行科技大學數位多媒體設計系畢業展即日起在「桃園設計庫」登場，展出影視、平面、動畫、遊戲等類別共17項優秀作品，...

統測禁陪考代訂餐加嚴防疫 考生反應讓家長想不到

111學年度四技二專統一入學測驗今天登場，疫情壓力下，屏東考區兩考場加嚴防疫，除了進出考場管制動線，另禁止陪考，屏榮高中...

統測今登場！234人確診無緣應考 2220考生入隔離試場應試

111學年四技二專統一入學測驗今天登場，受到新冠肺炎疫情影響，居家隔離、居家檢疫考生均須安排至隔離試場應試，確診者則不可...

技專統測8萬考生上陣 防疫上緊發條

111學年統一入學測驗（統測）今天登場，受到COVID-19疫情影響，試務單位上緊發條，確診考生不能應考，「居家隔離」和...

統測明登場108名考生確診無緣應考 331名居家隔離中

111學年度四技二專暨二技統一入學測驗4月30日、5月1日登場，受疫情影響居家隔離、居家檢疫考生需至隔離試場應試，但可由...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。