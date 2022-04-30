健行科大數媒系在桃園設計庫舉辦 鄭文燦視訊勉勵

桃園中壢健行科技大學數位多媒體設計系畢業展即日起在「桃園設計庫」登場，展出影視、平面、動畫、遊戲等類別共17項優秀作品，受到疫情影響，桃園市長鄭文燦為了不讓學生失望，特別以線上視訊方式表達對學生關懷並強調「設計力可以改變城市，也可以改變台灣」，讓學生受到鼓舞。

國內疫情延燒，打亂策劃數媒系畢業展腳步，最後選擇以線上開幕、線下實體展出的雙軌模式，今年邁入第4屆的數媒系畢業展，以衷點為題，「衷」是初衷，「點」則是為大學劃下句點意，表達人生每個階段都有結束，也是另外一個開

數媒系今年畢展的另一亮點是仿造「金馬獎」模式，在展覽前特別舉行作品的個別報導，同以文字、專業影音的訪談模式，報導參與團隊在畢展當中的作品點滴，畢展總召集人蔡佩如表示，經過整麼長時間的規劃與策展，「感覺整個人都快虛脫了」，但是看到每位同學都有很好的展現，內心很感動，雖然疫情阻斷節奏，就如同在設計的途中，總是跌跌撞撞，不斷修正。