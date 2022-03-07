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台灣第一遭！福誠高中與菲律賓大學簽署海外教育實習

聯合報 / 記者王昭月王慧瑛／高雄即時報導
高雄市立福誠高中與菲律賓理工大學教育學院跨海攜手出擊，近日完成線上簽署海外教育實習合作MOA（教育合作實習），是台灣第一所與菲律賓大學簽署海外教育實習的高中。圖／高雄市福誠高中提供
高雄市立福誠高中與菲律賓理工大學教育學院跨海攜手出擊，近日完成線上簽署海外教育實習合作MOA（教育合作實習），是台灣第一所與菲律賓大學簽署海外教育實習的高中。圖／高雄市福誠高中提供

高雄市立福誠高中與菲律賓理工大學教育學院跨海攜手出擊，近日完成線上簽署海外教育實習合作MOA（教育合作實習），是台灣第一所與菲律賓大學簽署海外教育實習的高中。

第一波有11名菲律賓英文系學生參加英文教學實習計畫，福誠高中由林玟伶、賴侑苓、林育妃、林羿貝、周梅如、洪瑜伶等6人擔任指導老師。實習年段有高、國中部，日後將透過視訊、通訊軟體及Google Classroom等互動方式，完成備、觀、議課及課堂教學活動。

福誠高中指出，校方致力推動雙語教育，校方今年實施高中領域雙語計畫、國中雙語特色學校計畫、全英語授課計畫及與國外校際合作推動線上教學計畫，也推動國中部音樂、家政、輔導活動雙語課、外師英文繪本閱讀。

校長夏日新說，福誠高中與菲律賓理工大學於3月初簽訂MOA合作，透過全英文教學，有助加強學生英文聽說練習，同時也拓展學生跨文化視野，為日後國外校際線上合作教學做暖身。負責實習計畫的老師林玟伶說，這次合作也讓英文老師多了海外教學夥伴，是難得的教學相長機會。

在英文聽講課中，菲律賓老師分組帶領學習，能增加學生真實語境運用經驗。學生曾祐宸說，很期待能夠在每節英文聽講課實際與外國老師在課堂上互動。

福誠高中去年透過教育部駐菲律賓教育組李政翰博士與菲律賓台灣教育中心聯繫與媒合，與菲律賓理工大學附中簽訂MOA，成為台灣第一所與菲律賓高中簽訂MOA的學校。近一年來，兩校積極展開線上課程交流，主題包含海洋生態文化、家政課等。

去年底菲律賓理工大學附中學生也與福誠高中學生共同組隊參與亞洲學生交流計畫（ASEP）英文專題競賽榮獲優選獎。

高雄市教育局表示，菲律賓理工大學（PUP）總部在首都馬尼拉，成立於1904年，歷史悠久，是全國學生數近8萬人的頂尖國立大學，兩校合作為未來實習教育開啟交流新頁。

高雄市立福誠高中與菲律賓理工大學教育學院跨海攜手出擊，近日完成線上簽署海外教育實習合作MOA（教育合作實習），是台灣第一所與菲律賓大學簽署海外教育實習的高中。圖／高雄市福誠高中提供
高雄市立福誠高中與菲律賓理工大學教育學院跨海攜手出擊，近日完成線上簽署海外教育實習合作MOA（教育合作實習），是台灣第一所與菲律賓大學簽署海外教育實習的高中。圖／高雄市福誠高中提供
高雄市立福誠高中與菲律賓理工大學教育學院跨海攜手出擊，近日完成線上簽署海外教育實習合作MOA（教育合作實習），是台灣第一所與菲律賓大學簽署海外教育實習的高中。圖／高雄市福誠高中提供
高雄市立福誠高中與菲律賓理工大學教育學院跨海攜手出擊，近日完成線上簽署海外教育實習合作MOA（教育合作實習），是台灣第一所與菲律賓大學簽署海外教育實習的高中。圖／高雄市福誠高中提供
高雄市立福誠高中與菲律賓理工大學教育學院跨海攜手出擊，近日完成線上簽署海外教育實習合作MOA（教育合作實習），是台灣第一所與菲律賓大學簽署海外教育實習的高中。圖／高雄市福誠高中提供
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高雄市立福誠高中與菲律賓理工大學教育學院跨海攜手出擊，近日完成線上簽署海外教育實習合作MOA（教育合作實習），是台灣第一所與菲律賓大學簽署海外教育實習的高中。圖／高雄市福誠高中提供

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