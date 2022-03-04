全國音樂賽遇停電 成功國中、興隆國小這樣做勇摘特優

新竹縣成功國中弦樂團、興隆國小直笛團，昨（3日）參加110學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽，登台演奏時突遇全台大停電，但國中、國小學生臨危不亂，分別靠著指揮的呼吸聲和現場微弱燈光，完整演出曲目均獲得特優，影片一出震驚民眾也獲得滿堂喝采，4日縣長楊文科前往2校表揚師生傑出表現，直喊他們是竹縣的驕傲。

全國學生音樂比賽團體賽因疫情停辦2年，今年好不容易恢復辦理，參賽學校全力把握機會爭取好名次。新竹縣成功國中弦樂團31人北上征戰，昨上午在演出指定曲時，才演奏第3個音，現場瞬間一片漆黑，但學生靠著平時訓練有素，加上第一圈同學仔細聽指揮老師鄭喬文的呼吸聲，順利完整演出曲目。

成功國中九年級學生許瑞米負責演奏中提琴，他說，平常老師就有提醒第一圈的同學要緊盯老師動作，而停電當下其實仍有微弱的燈光，還是能看見老師動作，第一圈同學聽老師的呼吸聲，動作做大才能帶領後面同學掌握曲目進行。

成功國中弦樂團指導老師鄭喬文表示，學生們來自不同班級，靠著一周練習6小席培養默契，而平常訓練除了教他們看譜之外，練習也要順便記譜，提醒他們打開耳朵聽見彼此的聲音，「因為我們是團隊，各聲部都要緊密連結」。

鄭喬文說，從未預期比賽會停電，當下還以為馬上就會供電，因為演奏持續計時，且不想影響學生心情，而繼續指揮演出，學生難免有些驚慌，但透過呼吸聲知道樂句何時開始與結束，大家想法一樣才能應變樂曲速度的變化，練琴很辛苦，但學生表現都還不錯，很以他們為傲。

興隆國小直笛團45人昨日也登台比賽，但在吹奏自選曲7分鐘後，現場突然一片漆黑，指揮老師朱嬿蓉坦言，當下她看不見眼前的學生也緊張，幸好當時用來看樂譜的iPad發出微弱燈光，學生靠著微光專心看她指揮，面對彈性速度很多的樂曲，演出完全不受影響，一點也沒有停頓，連驚嚇的破音都沒有，讓她也認不住大讚孩子「真的太棒了！」。

興隆國小五年級的陳宣允表示，雖然當時有點緊張，但平常老師有說「除非老師放下指揮棒，否則音樂不會停下來」，成功完整演出曲子很有成就感，一年努力沒有白費，停電也讓這次參賽成為特別的回憶。

縣府表示，除了成功國中弦樂團、興隆國小直笛團臨危不亂獲佳績，成功國中直笛團36人昨日參賽，也在興隆國小老師朱嬿蓉老師指導之下，榮獲國中直笛組特優。 新竹縣成功國中弦樂團昨日北上參加110學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽，演奏指定曲才第3個音就遇停電，學生仍靠著指揮老師的呼吸聲完整演出獲得特優，今日在學校原音演出。記者巫靜婷／攝影 新竹縣興隆國小直笛團，成員來自小學四年級到六年級，昨日參加110學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽，登台演出自選曲7分鐘後就遇停電，學童臨危不亂完整演出獲得特優。圖／校方提供 新竹縣成功國中弦樂團靠著平時苦練達成默契，指導老師鄭喬文（中）在停電當下，靈機應變以呼吸聲提醒學生樂句開始與結束。記者巫靜婷／攝影 新竹縣成功國中弦樂團昨日北上參加110學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽，演奏指定曲才第3個音就遇停電，學生仍靠著指揮老師的呼吸聲完整演出獲得特優，今日在學校原音演出。記者巫靜婷／攝影 新竹縣興隆國小直笛團，成員來自小學四年級到六年級，昨日參加110學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽，登台演出自選曲7分鐘後就遇停電，學童臨危不亂完整演出獲得特優。記者巫靜婷／攝影 新竹縣成功國中弦樂團昨日北上參加110學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽，演奏指定曲才第3個音就遇停電，學生仍靠著指揮老師的呼吸聲完整演出獲得特優，新竹縣長楊文科（中）4日到校表揚，稱他們是竹縣的驕傲。記者巫靜婷／攝影 新竹縣成功國中弦樂團昨日北上參加110學年度全國學生音樂比賽團體項目北區決賽，演奏指定曲才第3個音就遇停電，學生仍靠著指揮老師的呼吸聲完整演出獲得特優，今日在學校原音演出。記者巫靜婷／攝影

興隆國小直笛團比賽畫面：

成功國中弦樂團比賽畫面：