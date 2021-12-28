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國中段考自然／呼吸運動易搞混又難背？表格化輕鬆對照、一比就懂

聯合新聞網 / 力宇教育
圖／擷取自影片
圖／擷取自影片

呼吸對於人體來說是極為重要的，我們藉由吸氣、呼氣的動作促使氣體交換，得到氧氣並排除多餘的二氧化碳。但是我們所說的呼吸指的是呼吸運動還是呼吸作用呢？雖然兩個名詞看起來很相似，卻是截然不同的事情。

呼吸運動是人體利用胸腔的擴大及縮小，完成吸氣及呼氣的動作；而呼吸作用則是細胞利用氧氣將葡萄糖分解成水及二氧化碳，同時產生能量的過程。所以我們一般所說的呼吸，其實是呼吸運動！

人體進行呼吸運動時，橫膈、肋骨、胸腔及肺都會因吸氣或呼氣而有不同的變化，其實只要熟記其中一種變化，另一種就是相對的概念。到底該怎麼辨別吸氣跟呼氣時的差別呢？力宇教育的李鴻老師幫大家統整了相關表格，趕快點開影片一起來學習吧！

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