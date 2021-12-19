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人間國寶陳啟村 銅雕「喜外」回饋母校鎮海國小

中央社 / 台南19日電
「人間國寶」木雕藝術家陳啟村致贈銅雕作品「喜外」（圖）給母校台南鎮海國小，置於校門口廣場，19日揭幕，陳啟村期許學弟妹日後不忘童年純真，時常回想起在學美好時光。 中央社／台南市政府提供
「人間國寶」木雕藝術家陳啟村致贈銅雕作品「喜外」（圖）給母校台南鎮海國小，置於校門口廣場，19日揭幕，陳啟村期許學弟妹日後不忘童年純真，時常回想起在學美好時光。 中央社／台南市政府提供

文化部認定國家級無形文化資產「傳統木雕」人間國寶藝術家陳啟村的銅雕作品「喜外」回饋母校鎮海國小，今天舉行揭幕。陳啟村期許學弟妹日後不忘童年純真，持續將這份感動傳承、再啟。

陳啟村致詞時提及自己就讀國小時課業成績普通，但美術、書法、勞作等科目成績都「甲上」，國小畢業後就立下志願學習雕刻，成為一輩子的志業，並持續創作至今。

這件銅雕「喜外」位於鎮海國小門口廣場。陳啟村以女兒為模特兒，手扶梯忙著穿鞋畫面，作品呈現小女孩欣喜出遊雀躍姿態，喜悅之情溢於言表。期許學弟妹日後不忘童年純真，時常回想起在學美好時光，並透過藝術能量結合教育精神，持續將這份感動傳承、再啟。

出席今天活動見證的台南市長黃偉哲說，台南是文化古都，生活裡俯拾皆是美，這次人間國寶陳啟村捐贈「喜外」銅雕作品，不僅陶冶心性，也提供外地遊客及在地居民能感到台南日常生活的幸福與舒適。這件作品更是藝術與教育的結合，期許藝術文化涵養在台南繼續世代傳承。包括台南市教育局、文化局、觀光旅遊局等單位派員出席，民意代表及家長代表與師生共同參與，場面熱鬧溫馨。

鎮海國小校長凃榮祥表示，陳啟村不僅捐贈作品，還特地撥空到校指導學弟妹木版畫課程，讓學弟妹能一睹傑出校友風采，並奉為學習楷模，未來能在各行各業嶄露頭角，奉獻心力，造福社會國家。

教育局今天新聞稿表示，台南市學校推動藝術教育不遺餘力，申請藝術深耕教學計畫，廣納藝術專業人才進入校園教學場域與教師協同交流，激盪藝術美感教育創新及多元思維，學校也發揮創意，將藝術與美感教育結合地方文化傳承，將美感散播於校園角落。

依文化部網站資料，1963年出生於台南的陳啟村，自14歲起向福州林依水老師學習傳統神像雕塑，進而成為福州派粧佛具代表性之匠師之一。1986年（24歲）成立啟村雕塑工作室，1999年（37歲）獲國立傳統工藝獎二等獎；2007年（45歲）獲頒大墩工藝師獎並入選為「台灣工藝之家」；2010年（48歲）獲全球中華文化藝術薪傳獎；2019年（57歲）獲文化部文化資產局傳統木雕重要匠師保存者登錄，以及三義木雕工藝成就獎等榮譽。

「人間國寶」木雕藝師陳啟村（後左3）19日致贈銅雕作品「喜外」給位於台南市安南區的母校鎮海國小，並與台南市長黃偉哲（後左4）一同揭幕。 中央社
「人間國寶」木雕藝師陳啟村（後左3）19日致贈銅雕作品「喜外」給位於台南市安南區的母校鎮海國小，並與台南市長黃偉哲（後左4）一同揭幕。 中央社

台南 文化部

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