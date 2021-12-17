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墨韻花香在我嘉 嘉義大學攜手和睦國小跨域世代共學趣

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義大學與中埔鄉和睦國小日前攜手合作，舉辦「花草行玩書法」聯展，以大學社團成果展與甲骨文集字創作書法意象牆為主，展現世代共學與跨域合作！圖／和睦國小提供
嘉義大學與中埔鄉和睦國小日前攜手合作，舉辦「花草行玩書法」聯展，以大學社團成果展與甲骨文集字創作書法意象牆為主，展現世代共學與跨域合作！圖／和睦國小提供

嘉義大學與中埔鄉和睦國小日前攜手合作，舉辦「花草行玩書法」聯展，以大學社團成果展與甲骨文集字創作書法意象牆為主，展現世代共學與跨域合作！小朋友大開眼界，直呼「書法花草結合好美喔！」

聯展以多肉植物、香草植物、觀葉植物等時下廣受歡迎的植物佈置會場，臺灣聞名國際的蘭花是現場最吸睛嬌客，與校園廢棄枯枝巧妙結合，讓大自然素材循環重生，創造出最美的校園風景。

嘉大園藝系助理教授江一蘆提到，這次別開生面大手牽小手活動，由嘉大植研社與農研社攜手設計，以環教思維為發想，整合美感教育與基礎植物知識，舉辦美感培力課程。

使用嘉義在地資源進行實作，內容包含手綁花束、景天科植物繁殖、多肉植物組盆、農特產品介紹與認識特用作物等，帶來視覺、嗅覺、味覺與觸覺的體驗，落實校園「植」感美學，展現大自然的療癒力。

和睦校長陳振興說，在學校校訂課程，融入教育部藝文深耕計畫精神，延伸「玩書法」概念，引導孩子和毛筆做朋友，從甲骨文字入門，以習寫書法的良好儀態為本，各學習領域知識為輔，跨出走向書藝的第一步，除了實踐新課綱的素養導向，也創造了這場藝術饗宴！

策展人毛豈峖表示，書法是中華文化獨步全球的創作，應揉合其他的新元素，活化傳統藝術，才催生了這場聯展。2022年規畫將原民口傳文學之美以書藝呈現，推出部落小學「當鄒遇見甲骨文」特展，原漢文化擦出不一樣的火花！

讓故宮南院翰墨空間之國寶資源落實於教學，透過多元創新活動，讓書藝走進生活，除在各國小辦理相關教師及親職講座，也以「食育美學在地實踐」為主題，與阿里山鄉新美國小分享書法之美。

嘉義大學與中埔鄉和睦國小日前攜手合作，舉辦「花草行玩書法」聯展，以大學社團成果展與甲骨文集字創作書法意象牆為主，展現世代共學與跨域合作！圖／和睦國小提供
嘉義大學與中埔鄉和睦國小日前攜手合作，舉辦「花草行玩書法」聯展，以大學社團成果展與甲骨文集字創作書法意象牆為主，展現世代共學與跨域合作！圖／和睦國小提供
嘉義大學與中埔鄉和睦國小日前攜手合作，舉辦「花草行玩書法」聯展，以大學社團成果展與甲骨文集字創作書法意象牆為主，展現世代共學與跨域合作！圖／和睦國小提供
嘉義大學與中埔鄉和睦國小日前攜手合作，舉辦「花草行玩書法」聯展，以大學社團成果展與甲骨文集字創作書法意象牆為主，展現世代共學與跨域合作！圖／和睦國小提供
嘉義大學與中埔鄉和睦國小日前攜手合作，舉辦「花草行玩書法」聯展，以大學社團成果展與甲骨文集字創作書法意象牆為主，展現世代共學與跨域合作！圖／和睦國小提供
嘉義大學與中埔鄉和睦國小日前攜手合作，舉辦「花草行玩書法」聯展，以大學社團成果展與甲骨文集字創作書法意象牆為主，展現世代共學與跨域合作！圖／和睦國小提供
嘉義大學與中埔鄉和睦國小日前攜手合作，舉辦「花草行玩書法」聯展，以大學社團成果展與甲骨文集字創作書法意象牆為主，展現世代共學與跨域合作！圖／和睦國小提供
嘉義大學與中埔鄉和睦國小日前攜手合作，舉辦「花草行玩書法」聯展，以大學社團成果展與甲骨文集字創作書法意象牆為主，展現世代共學與跨域合作！圖／和睦國小提供

甲骨文 多肉植物 嘉義

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