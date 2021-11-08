大考看到題目好焦慮！數學能力vs.閱讀能力？帶你破解素養題

隨著108課綱的上路，明年即將迎來新課綱的第一屆大考，而「核心素養」是學生面對問題最大的挑戰。108課綱強調學習不局限於學科的知識和技巧，而是把生活中的情境融入題目，培養學生思考判讀、邏輯推理、解決問題的能力，所以學生們必須理解其中的文字敘述，才能夠解題。

雖然第一次段考才剛結束，但幾週後，又要面對第二次的段考了。同學們該如何準備這次的範圍呢？素養題又該如何下手呢？基本上，敘述較長的題目不會太困難，同學們可以將文字轉換成圖形表示，方便大家理解題目的核心目標，進而算出正確答案。

力宇教育的李熙老師為了國三的同學們，特別針對素養題，挑選出相似三角形的應用題型，希望能幫助學生們成功破解。快來跟著李熙老師來學習解題的祕訣吧！