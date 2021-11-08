大考看到題目好焦慮！數學能力vs.閱讀能力？帶你破解素養題
隨著108課綱的上路，明年即將迎來新課綱的第一屆大考，而「核心素養」是學生面對問題最大的挑戰。108課綱強調學習不局限於學科的知識和技巧，而是把生活中的情境融入題目，培養學生思考判讀、邏輯推理、解決問題的能力，所以學生們必須理解其中的文字敘述，才能夠解題。
雖然第一次段考才剛結束，但幾週後，又要面對第二次的段考了。同學們該如何準備這次的範圍呢？素養題又該如何下手呢？基本上，敘述較長的題目不會太困難，同學們可以將文字轉換成圖形表示，方便大家理解題目的核心目標，進而算出正確答案。
力宇教育的李熙老師為了國三的同學們，特別針對素養題，挑選出相似三角形的應用題型，希望能幫助學生們成功破解。快來跟著李熙老師來學習解題的祕訣吧！
今年最殺【雙11限時優惠】即將開跑！
活動時間11/10 中午12:00開始至11/11晚上23:59，限時一日半優惠，Ai學霸全館商品任選買一送一，單筆消費滿萬元還可享超實用『英語常用單字2000』課程！
※詳情請至Ai學霸官方Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/)查看
活動限時一日半，建議提早前往Ai學霸申請免費試讀(https://www.ai-dux.com/trial/index)，就不用等到當天猶豫不決錯過整年度最優惠的活動喔~
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中數學3上課程
https://ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10234
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言