苗栗頭份推線上夏令營 推廣客語促進親子互動

苗栗縣頭份市公所今年推出線上夏令營活動「防疫在家講客話」、「創意口罩DIY比賽」，設籍或居住在頭份市高中職（含）以下參加，7月30日到8月16日網路報名，詳情可洽臉書「頭份市公所-緣頭小份」粉絲專頁，或電話037-663038轉1503。

頭份市公所每年暑期夏令營活動熱門，今年受到新冠肺炎疫情的影響，改推線上夏令營，其中「防疫在家講客話」，以拍攝影片方式參賽，內容以祖孫、親子為主，互動呈現客家諺語、童謠、順口溜等，長度1到2分鐘，並將影片上傳至臉書或YouTube，之後進入活動網站報名參選，影片票選最高獎金1萬元禮券。

「創意口罩DIY比賽」參賽者DIY製作創意口罩，並拍下1張作品特寫照片，及1張戴口罩作品的照片，進入活動網頁填寫資料並上傳，詳述作品介紹後即完成參賽，照片票選最高可獲得禮券最高獎金3000元。

頭份市長羅雪珠並透過與孫子互動，拍攝出一支示範影片，藉由影片提醒大家，除了防疫措施要落實，也別忘記母語要傳承，呼籲宅在家的親子一起共襄盛舉，讓這個防疫暑假，過得更有意義也更充實。

市公所指出，舉辦線上夏令營的目的，就是希望學生於暑假不要只是宅在家上網，更需要家長從旁導引，從事有意義的活動來，因此鼓勵發揮創意，不論是時下流行的動漫主題，或是搞笑主題發想，都會是最特別且獨一無二的創作，讓家長帶著孩子一起動手做創意口罩、一起拍防疫影片，佔進親子感情。

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