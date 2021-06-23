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淡水新興國小工友搞創意 「天佑+0」草皮地景

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水區新興國小操場草皮，大型「天佑」兩個字，加上台灣的圖樣裡頭寫著「+0」，這是學校工友林敏智的創意。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區新興國小操場草皮，大型「天佑」兩個字，加上台灣的圖樣裡頭寫著「+0」，這是學校工友林敏智的創意。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區新興國小的操場中間草皮，竟然有一大型「天佑」兩個字，加上台灣的圖樣裡頭寫著「+0」，這是學校工友林敏智的創意，因為疫情爆發的關係，希望可以用創意為台灣祝福，朝向0確診目標，讓學生能夠開心的回到學校來上課。

從高空往下看，除了可以看到校園操場跑道之外，在中間草皮當中，竟然有一大型「天佑」兩個字加上台灣的圖樣裡頭寫著+0，這是位在新北市淡水區新興國小的操場，而且這麼大型圖案，都是來自校園當中的工友，所打造出來的創意，工友林敏智表示，因為疫情爆發的關係，希望可以用創意為台灣祝福，朝向0確診目標，讓學生能夠開心的回到學校來上課。

學校工友林敏智70多歲了，每當校園有活動或是逢年過節時，他總能應時應景的構思一些圖案，而自從疫情爆發五月停課之後，為了要祝福國人和新興國小的親師生，於是手繪設計了天佑臺灣的圖案，在草地上刻出臺灣的形狀，搭配學校書法老師許建中的「天佑」二字，代表著祝福每一位國人早日平安渡過疫情的心聲。

新興國小校長許文勇表示，操場上綠油油的草地往往成為工友的創作畫布，過去有我愛臺灣的圖案、學校30週年校慶時的字樣、過年時的福字與元寶有趣的大腳印等等，都令人驚艷。而這次非常感謝工友林大哥的創作，運用精巧的計算與打稿，利用割草機繪製而出，更代表出全國人民的心聲，同時也將校園變得非常有特色，送給今年畢業生的最佳禮物，讓大家從生活中激發出創意。

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