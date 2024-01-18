快訊

北投警執行搜索竊盜案…遭疑似毒品針頭刺傷 緊急送醫檢查

藍營黨內蠢蠢欲動？亮牌韓江配拚立院龍頭 韓國瑜出招有這些用意

入冬最強寒流周日來襲！明晚變天氣溫「溜滑梯」 全台濕冷5天下探7度

中國買家退場 俄羅斯富豪與台灣人搶購泰國房產

聯合新聞網／ 科技新報
(首圖來源：Flickr/Anton Strogonoff CC BY 2.0)
(首圖來源：Flickr/Anton Strogonoff CC BY 2.0)

【文‧黃嬿】

通膨年代，房產投資熱潮推動房地產價格大漲，在一些房價漲幅過高國家如台灣，愈來愈多人轉向投資海外房產，目的地之一是就是泰國。專家分析，外國人買泰國房主要為了三大目的，分別是移民、子女教育和投資機會。

中國人七成儲蓄都投入房產，使中國人一直是泰國最大外國買家，中國買家占泰國公寓交易市場五到六成。但中國人買泰國房子還是投資，據泰國房產 2022 年數據顯示，中國買家主要買約 12 坪公寓，價格約 500 萬泰銖，是一般中等收入者負擔得起的價格。

 2023 年中國人不再對泰國房產那麼感興趣，只排第五位，前四名都是傳統英語國家。調查指出，2023 上半年最受中國買家歡迎的四國分別是澳洲、加拿大、英國和美國。相較泰國購買住宅物業目的是投資，中國人買英語國家房是為了移民。

中國人海外投資意願也降低，上海交通大學上海高級金融學院和金融公司嘉信理財研究顯示，中國越來越多富翁整體財務信心略下降，導致海外買房趨勢降溫。泰國房仲表示，2018 年高峰期與中國客戶交易一星期就完成，現在要幾個月。

俄羅斯富豪湧進普吉島購屋

反觀現在有某國正在搶購泰國房產，就是俄羅斯人，尤其度假勝地普吉島。媒體報導，疫情後俄羅斯人成為普吉島房地產主要買家，2022 年超車中國買家居首位，2020~2021 年最大買家是中國人。專家分析，主要是俄烏戰爭讓富豪出走，2022 2 月戰爭爆發以來，俄羅斯買家成交量明顯上升。

俄國富豪蜂擁而至，推動普吉島土地價格從平均 300 萬泰銖飆升三倍至 900 萬，黃金地段漲幅更令人瞠目結舌。俄羅斯人需求達前所未有程度，占普吉島房產交易一半，疫情前只有 10%~15% 買家是俄羅斯人。

俄羅斯買家特別喜歡二至五房的泳池別墅，價格範圍通常在 2 千萬至 6 千萬泰銖。不只俄羅斯買家，許多亞洲人也將普吉島當成宜居之地，因普吉島有 13 所國際學校有英文、美語和法文課程，許多家長將孩子從香港和新加坡轉送到普吉島。

台灣人泰國買房三階段計畫

泰國房地產建商 Noble Development 表示，2019 年前中國買家占一半以上，但 2023 上半年中國買家只占三成，台灣買家比中國買家還多。在曼谷購買兩戶套房的台灣 40 歲夫妻買家稱，現階段是為了投資，台灣房價太貴，曼谷套房價錢只要台灣一半不到，但租金報酬率高很多，之後小孩長大後就去曼谷國際學校就讀，退休就移民曼谷，為了低生活成本，也為了躲避戰爭風險。

房地產占泰國 GDP 一成，以全泰國而言，去年前三季共售出 10,703 套公寓，價值 15 億美元，比一年前增加 38%。中國買家占總交易量近 47%，其次是俄羅斯買家，再來是美國和台灣買家，分別居第三和第四。

【本文章由科技新報授權提供，更多精彩內容請詳科技新報官網

延伸閱讀

裸男潛入豬欄性侵懷孕母豬 疑用一物色誘！飼主親睹經過崩潰

鄰居怪婆婆徒手拔少女牙齒吞肚 血狂噴驚悚畫面曝！

唱紅「黑幫少爺愛上我」主題曲 泰天團將來台開唱

北韓再訪俄羅斯 各界憂東北亞失控

相關新聞

中國買家退場 俄羅斯富豪與台灣人搶購泰國房產

通膨年代，房產投資熱潮推動房地產價格大漲，在一些房價漲幅過高國家如台灣，愈來愈多人轉向投資海外房產，目的地之一是就是泰國。專家分析，外國人買泰國房主要為了三大目的，分別是移民、子女教育和投資機會。

不是窮人就是移民 一國通膨失控的下場

委內瑞拉曾經是南美洲最富有國家，但 2006 年美國制裁，2013 年油價暴跌、經濟管理不善和腐敗導致國家經濟崩潰，現在是世界通膨漲幅最劇烈國家之一，一篇文章告訴我們當國家治理不善、通膨暴漲時，人民會過著什麼日子。

如何在視訊會議時看起來更專業？背景加一點綠色植物跟書櫃

視訊會議的背景要怎麼挑選，才能讓自己看起來更值得信賴？英國研究指出，如果背景有植物跟書櫃的話，可以帶來正面效果，但如果是客廳、或是各色鮮明場所的背景，可能就會被扣分了。

2023雖是史上最熱年 科學家：可能是現代人餘生最冷年

歐洲氣候機構哥白尼發布最新數據，2023 年地球溫度上升攝氏 1.48 度，大幅超過史上最熱年份紀錄，也逼近 2015 年巴黎協議訂下的 1.5°C 目標。科學家警告，現在的氣候比人類文明發展時的涼爽氣候要熱得多，地球只會愈來愈熱，2023 年可能是這代人這輩子最寒冷的一年。

比先前發現多千倍 研究：1公升瓶裝水有24萬個塑膠顆粒

2018 年科學家首次確認瓶裝水含微塑膠，六年後科學家繼續分析塑膠顆粒到底有多少且來自哪裡，透過雙雷射顯微鏡檢測分類，發現一般商店販售瓶裝水含塑膠碎片比預估高千倍多。

世界第一條通往岩漿庫的隧道 冰島計劃開發無限地熱能

人類有可能首次利用岩漿能量做為新能源嗎？冰島正計劃在該國東北部的克拉布拉火山鑽出隧道孔，一方面做為直接測量岩漿途徑，另方面則做為無限利用地熱能捷徑。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。