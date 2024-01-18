中國買家退場 俄羅斯富豪與台灣人搶購泰國房產

【文‧黃嬿】

通膨年代，房產投資熱潮推動房地產價格大漲，在一些房價漲幅過高國家如台灣，愈來愈多人轉向投資海外房產，目的地之一是就是泰國。專家分析，外國人買泰國房主要為了三大目的，分別是移民、子女教育和投資機會。

中國人七成儲蓄都投入房產，使中國人一直是泰國最大外國買家，中國買家占泰國公寓交易市場五到六成。但中國人買泰國房子還是投資，據泰國房產 2022 年數據顯示，中國買家主要買約 12 坪公寓，價格約 500 萬泰銖，是一般中等收入者負擔得起的價格。

但 2023 年中國人不再對泰國房產那麼感興趣，只排第五位，前四名都是傳統英語國家。調查指出，2023 上半年最受中國買家歡迎的四國分別是澳洲、加拿大、英國和美國。相較泰國購買住宅物業目的是投資，中國人買英語國家房是為了移民。

中國人海外投資意願也降低，上海交通大學上海高級金融學院和金融公司嘉信理財研究顯示，中國越來越多富翁整體財務信心略下降，導致海外買房趨勢降溫。泰國房仲表示，2018 年高峰期與中國客戶交易一星期就完成，現在要幾個月。

俄羅斯富豪湧進普吉島購屋

反觀現在有某國正在搶購泰國房產，就是俄羅斯人，尤其度假勝地普吉島。媒體報導，疫情後俄羅斯人成為普吉島房地產主要買家，2022 年超車中國買家居首位，2020~2021 年最大買家是中國人。專家分析，主要是俄烏戰爭讓富豪出走，2022 年 2 月戰爭爆發以來，俄羅斯買家成交量明顯上升。

俄國富豪蜂擁而至，推動普吉島土地價格從平均 300 萬泰銖飆升三倍至 900 萬，黃金地段漲幅更令人瞠目結舌。俄羅斯人需求達前所未有程度，占普吉島房產交易一半，疫情前只有 10%~15% 買家是俄羅斯人。

俄羅斯買家特別喜歡二至五房的泳池別墅，價格範圍通常在 2 千萬至 6 千萬泰銖。不只俄羅斯買家，許多亞洲人也將普吉島當成宜居之地，因普吉島有 13 所國際學校有英文、美語和法文課程，許多家長將孩子從香港和新加坡轉送到普吉島。

台灣人泰國買房三階段計畫

泰國房地產建商 Noble Development 表示，2019 年前中國買家占一半以上，但 2023 上半年中國買家只占三成，台灣買家比中國買家還多。在曼谷購買兩戶套房的台灣 40 歲夫妻買家稱，現階段是為了投資，台灣房價太貴，曼谷套房價錢只要台灣一半不到，但租金報酬率高很多，之後小孩長大後就去曼谷國際學校就讀，退休就移民曼谷，為了低生活成本，也為了躲避戰爭風險。

房地產占泰國 GDP 一成，以全泰國而言，去年前三季共售出 10,703 套公寓，價值 15 億美元，比一年前增加 38%。中國買家占總交易量近 47%，其次是俄羅斯買家，再來是美國和台灣買家，分別居第三和第四。

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